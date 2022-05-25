Жена главного счетовода тюменских властей оказалась богаче мужа

Жена главы Счетной палаты Тюменской области Дмитрия Огородникова получила в 2021 году более 15 млн рублей. Декларация госслужащего опубликована на официальном сайте ведомства. При это сам Огородников заработал за год 12,33 млн рублей.
Согласно документу жена главы палаты получила 15,137 млн рублей, в том числе — 11,66 млн рублей от отчуждения имущества. Ей принадлежат квартира (42,8 кв. м.) и ½ другой квартиры (174,5 кв. м.), которой она владеет вместе с мужем.
В собственности у Огородникова также находятся жилой дом (327,3 кв. м.) и земельный участок. (1379 кв. м.). Ездит председатель Счетной палаты на автомобилях Mersedes-Benz и Land Rover, и на мотоцикле BMW.
Ранее URA.RU писало, что супруга заместителя губернатора Тюменской области Алексея Райдера заработала в 2021 году 20 тыс. рублей. При этом ей принадлежит дорогой автомобиль Mercedes-Benz GLC 250.
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Жена главы Счетной палаты Тюменской области Дмитрия Огородникова получила в 2021 году более 15 млн рублей. Декларация госслужащего опубликована на официальном сайте ведомства. При это сам Огородников заработал за год 12,33 млн рублей. Согласно документу жена главы палаты получила 15,137 млн рублей, в том числе — 11,66 млн рублей от отчуждения имущества. Ей принадлежат квартира (42,8 кв. м.) и ½ другой квартиры (174,5 кв. м.), которой она владеет вместе с мужем. В собственности у Огородникова также находятся жилой дом (327,3 кв. м.) и земельный участок. (1379 кв. м.). Ездит председатель Счетной палаты на автомобилях Mersedes-Benz и Land Rover, и на мотоцикле BMW. Ранее URA.RU писало, что супруга заместителя губернатора Тюменской области Алексея Райдера заработала в 2021 году 20 тыс. рублей. При этом ей принадлежит дорогой автомобиль Mercedes-Benz GLC 250.