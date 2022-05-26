Польша экстренно закупает сотни ракетных установок

6 батарей зенитно-ракетной системы Patriot запросили в ПольшеФото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie
Министр обороны Польши Мариуш Блащак рассказал об увеличении закупок ракетных установок. Закуплено уже 500 пусковых установок M142 Himars.
«Увеличиваем возможности ракетных войск и артиллерии! Я подписал запрос на приобретение около 500 пусковых установок M142 Himars для более чем 80 батарей Homar», — сообщил в Twitter министр обороны Польши.
Также Мариус Блащак сообщил о подписании запроса на закупку 6 батарей зенитно-ракетной системы Patriot, передает «Ридус». Кроме того, готовится дополнительный запрос на закупку ракетных установок Himars. Так министр обороны хочет создать всеобъемлющую и взаимодополняющую защиту польского неба.
Ранее URA.RU сообщало, что Польша и Прибалтика запросили у НАТО дополнительные войска. Однако решение по этому вопросу решили принять на саммите НАТО в конце июня, так как некоторые страны выразили скептицизм в отношении требований Польши.
Министр обороны Польши Мариуш Блащак рассказал об увеличении закупок ракетных установок. Закуплено уже 500 пусковых установок M142 Himars. «Увеличиваем возможности ракетных войск и артиллерии! Я подписал запрос на приобретение около 500 пусковых установок M142 Himars для более чем 80 батарей Homar», — сообщил в Twitter министр обороны Польши. Также Мариус Блащак сообщил о подписании запроса на закупку 6 батарей зенитно-ракетной системы Patriot, передает «Ридус». Кроме того, готовится дополнительный запрос на закупку ракетных установок Himars. Так министр обороны хочет создать всеобъемлющую и взаимодополняющую защиту польского неба. Ранее URA.RU сообщало, что Польша и Прибалтика запросили у НАТО дополнительные войска. Однако решение по этому вопросу решили принять на саммите НАТО в конце июня, так как некоторые страны выразили скептицизм в отношении требований Польши.