Польша экстренно закупает сотни ракетных установок 26 мая 2022 в 18:34 Размер текста - 17 + 6 батарей зенитно-ракетной системы Patriot запросили в Польше Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie Министр обороны Польши Мариуш Блащак рассказал об увеличении закупок ракетных установок. Закуплено уже 500 пусковых установок M142 Himars. «Увеличиваем возможности ракетных войск и артиллерии! Я подписал запрос на приобретение около 500 пусковых установок M142 Himars для более чем 80 батарей Homar», — сообщил в Twitter министр обороны Польши. Также Мариус Блащак сообщил о подписании запроса на закупку 6 батарей зенитно-ракетной системы Patriot, передает «Ридус». Кроме того, готовится дополнительный запрос на закупку ракетных установок Himars. Так министр обороны хочет создать всеобъемлющую и взаимодополняющую защиту польского неба. Ранее URA.RU сообщало, что Польша и Прибалтика запросили у НАТО дополнительные войска. Однако решение по этому вопросу решили принять на саммите НАТО в конце июня, так как некоторые страны выразили скептицизм в отношении требований Польши. Министр обороны Польши Мариуш Блащак рассказал об увеличении закупок ракетных установок. Закуплено уже 500 пусковых установок M142 Himars. «Увеличиваем возможности ракетных войск и артиллерии! Я подписал запрос на приобретение около 500 пусковых установок M142 Himars для более чем 80 батарей Homar», — сообщил в Twitter министр обороны Польши. Также Мариус Блащак сообщил о подписании запроса на закупку 6 батарей зенитно-ракетной системы Patriot, передает «Ридус». Кроме того, готовится дополнительный запрос на закупку ракетных установок Himars. Так министр обороны хочет создать всеобъемлющую и взаимодополняющую защиту польского неба. Ранее URA.RU сообщало, что Польша и Прибалтика запросили у НАТО дополнительные войска. Однако решение по этому вопросу решили принять на саммите НАТО в конце июня, так как некоторые страны выразили скептицизм в отношении требований Польши. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям