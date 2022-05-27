Две страны выступили против ускоренного вступления Украины в ЕС

28 мая 2022 в 05:01 Размер текста - 17 +

Согласно собеседникам Euractiv, Греция придает особое значение процессу вступления в ЕС западнобалканских государств Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Греция и Кипр выступили против стремительного вступления Украины в Евросоюз. Об этом сообщили анонимные источники в Афинах и Никосии. «Согласно источникам в Министерстве иностранных дел Греции, Афины настаивает, что необходимо соблюсти все процедуры, предусмотренные статьей 49 Договора о ЕС (в которой описывается порядок вступления нового государства в Евросоюз. — прим. URA.RU.)», — пишет портал Euractiv. Согласно источникам, Греция придает большое значение процессу вступления в ЕС западнобалканских государств. Что касается Кипра, — государство выступает за соблюдение обычного порядка вхождения в ЕС. Правительство страны призвало учитывать интересы стран Западных Балкан, уже предпринявших большие шаги для вступления в ЕС. Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец ранее говорил, что вступление Украины в ЕС — все равно, что страна бы вступила в НАТО. Говоря о НАТО и Евросоюз, он отметил это «две стороны одной и той же антироссийской медали». Дипломат подчеркнул, что любое подобное изменение статуса Украины будет нести угрозы для национальной безопасности России. Для России ключевым аспектом российско-украинских переговоров из-за спецоперации является отказ Украины от вступления в НАТО. Однако позже Россия изменила свою позицию, потребовав от Украины отказаться и от вступления в Европейский союз.

Греция и Кипр выступили против стремительного вступления Украины в Евросоюз. Об этом сообщили анонимные источники в Афинах и Никосии. «Согласно источникам в Министерстве иностранных дел Греции, Афины настаивает, что необходимо соблюсти все процедуры, предусмотренные статьей 49 Договора о ЕС (в которой описывается порядок вступления нового государства в Евросоюз. — прим. URA.RU.)», — пишет портал Euractiv. Согласно источникам, Греция придает большое значение процессу вступления в ЕС западнобалканских государств. Что касается Кипра, — государство выступает за соблюдение обычного порядка вхождения в ЕС. Правительство страны призвало учитывать интересы стран Западных Балкан, уже предпринявших большие шаги для вступления в ЕС. Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец ранее говорил, что вступление Украины в ЕС — все равно, что страна бы вступила в НАТО. Говоря о НАТО и Евросоюз, он отметил это «две стороны одной и той же антироссийской медали». Дипломат подчеркнул, что любое подобное изменение статуса Украины будет нести угрозы для национальной безопасности России. Для России ключевым аспектом российско-украинских переговоров из-за спецоперации является отказ Украины от вступления в НАТО. Однако позже Россия изменила свою позицию, потребовав от Украины отказаться и от вступления в Европейский союз.