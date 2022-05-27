Спасатели предупредили свердловчан о шторме

28 мая 2022 в 14:34 Размер текста - 17 +

Плохая погода будет в Свердловской области 29 мая Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Свердловской области 29 мая ожидается непогода, порывы ветра составят 20 метров в секунду. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного управления МЧС. «По данным синоптиков, 29 мая местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 20 м/с. В период непогоды спасатели настоятельно рекомендуют свердловчанам соблюдать меры безопасности и беречь свою жизнь», — говорится в сообщении МЧС. Также спасатели советуют не приближаться к деревьям, линиям электропередачи и другим конструкциям, которые могут обрушиться из-за сильного ветра. Также свердловчан попросили не выдвигаться в походы на время опасного ветра, отложить другие поездки и закрыть все окна и форточки. Во время грозы не стоит пользоваться телефонами и другой техникой, а машины необходимо парковать вдали от рекламных щитов и деревьев.

В Свердловской области 29 мая ожидается непогода, порывы ветра составят 20 метров в секунду. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного управления МЧС. «По данным синоптиков, 29 мая местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 20 м/с. В период непогоды спасатели настоятельно рекомендуют свердловчанам соблюдать меры безопасности и беречь свою жизнь», — говорится в сообщении МЧС. Также спасатели советуют не приближаться к деревьям, линиям электропередачи и другим конструкциям, которые могут обрушиться из-за сильного ветра. Также свердловчан попросили не выдвигаться в походы на время опасного ветра, отложить другие поездки и закрыть все окна и форточки. Во время грозы не стоит пользоваться телефонами и другой техникой, а машины необходимо парковать вдали от рекламных щитов и деревьев.