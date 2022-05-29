Екатеринбуржцы жалуются на бродячих собак, нападающих на детей. «Администрация ничего не делает»

30 мая 2022 в 00:18 Размер текста - 17 +

Жители обращались за помощью в УК и администрацию, но никто решить проблему не смог (фото из архива) Фото: Александр Мамаев © URA.RU Жильцы дома по улице Рябинина, 47 в Екатеринбурге жалуются на стаю бродячих собак, которые нападают на детей и всех прохожих. В чате дома жители пишут, что обращались за помощью в администрацию города, но там ничего не предпринимают. «Соседи, будьте бдительны, рядом с нашим домом бегает стая бродячих псов. Только что семь собак напали на мальчика. Собаки кошмарят всех прохожих», — пишет встревоженная жительница. Другая добавляет, что озлобленные собаки загнали в угол женщину с хаски. Та смогла убежать от собак, держа в руках свою собачку. Агрессивные собаки не дают покоя жителям дома с осени. Тогда жильцы обращались за помощью в управляющую компанию, где им ответили, что это не в их компетенции. Также жители регулярно пишут в администрацию города и спецавтобазу. Но решить проблему никто не может. «Писали главе Академического района, писали главе города. Почему никто ничего не делает — непонятно», — пишет житель дома.

Жильцы дома по улице Рябинина, 47 в Екатеринбурге жалуются на стаю бродячих собак, которые нападают на детей и всех прохожих. В чате дома жители пишут, что обращались за помощью в администрацию города, но там ничего не предпринимают. «Соседи, будьте бдительны, рядом с нашим домом бегает стая бродячих псов. Только что семь собак напали на мальчика. Собаки кошмарят всех прохожих», — пишет встревоженная жительница. Другая добавляет, что озлобленные собаки загнали в угол женщину с хаски. Та смогла убежать от собак, держа в руках свою собачку. Агрессивные собаки не дают покоя жителям дома с осени. Тогда жильцы обращались за помощью в управляющую компанию, где им ответили, что это не в их компетенции. Также жители регулярно пишут в администрацию города и спецавтобазу. Но решить проблему никто не может. «Писали главе Академического района, писали главе города. Почему никто ничего не делает — непонятно», — пишет житель дома.