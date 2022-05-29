Силуанов: РФ будет платить по госдолгу так же, как Запад за газ

30 мая 2022 в 04:51 Размер текста - 17 +

Россия будет проводить оплату государственного долга по аналогу схемы, по которой недружественные страны платят за российский газ в рублях. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. «Как происходит платеж за газ в рублях: нам зачисляют валюту, здесь она по поручению [покупателя газа] меняется на рубли и таким образом происходит расчет. Механизм расчетов по евробондам будет действовать таким же образом, только в другую сторону», — рассказал Антон Силуанов в интервью «Ведомостям». Он отметил, что такой способ оплаты госдолга позволит миновать всю западную расчетную инфраструктуру. Новый механизм позволит наладить прямое взаимодействие внутри страны с иностранными держателями наших бумаг, добавил министр. Предполагается, что новая схема предоставит инвесторам право пользования средствами без ограничений, уточнил глава Минфина. «Сейчас дорабатываем этот механизм, обсудим его в правительстве. После выйдем с предложением к нашим инвесторам», — заключил Силуанов. Ранее Bloomberg сообщало, что у России возникли трудности с оплатой госдолга. Минфин РФ заявляло, что РФ продолжит платить по госдолгу в рублях. Аналитик Сергей Суверов раскрыл план действий РФ в случае технического дефолта. Однако Силуанов поставил точку в вопросе о дефолте в России. Ранее США не продлили срок действия лицензии, которая позволяет России обслуживать внешний долг. У России пока остается задолженность перед США. Америка пытается приблизить РФ к дефолту и заблокировать возможность расчета после истечения крайнего срока, сообщал Bloomberg. Страны Запада заморозили золотовалютные резервы РФ из-за спецоперации РФ на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, Запад объявил дефолт сам себе, когда заморозил российские резервы.