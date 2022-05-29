Кредиторы пермского банка-банкрота предъявили иски на миллиарды

Общая сумма судебных исков кредиторов банка превысила 23 млрд рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Кредиторы обанкротившегося пермского «Экопромбанка» предъявили судебные иски на сумму свыше 23 миллиардов рублей. Об этом сообщается на сайте ГК «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ), которое осуществляет функции конкурсного управляющего банком.

«Предъявленных исков (заявлений, требований) к судебным органам (всего) — 1687. Сумма — 23, 047 млрд рублей», указано на сайте АСВ. По данным агентства, всего на данный момент окончено более 877 исполнительных производств на сумму более 4,9 млрд рублей.

По данным конкурсного управляющего, в первую очередь удовлетворяются требования физлиц по договорам банковского вклада (счета) и по обязательствам, которые возникли вследствие причинения вреда жизни или здоровью. Сюда же включены требования ЦБ РФ и АСВ, перешедшие к ним в результате выплат вкладчикам сумм, гарантированных государством.

«Экопромбанк» был признан банкротом в 2014 году. В отношение кредитной организации ввели процедуру конкурсного производства. Бывшего совладельца банка приговорили к реальному уголовному сроку за мошенничество, а его активы постепенно реализуют на торгах.