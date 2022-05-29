Челябинского контрактника осудили за торговлю наркотиками

Челябинского военнослужащего по контракту осудили за торговлю наркотиками. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского гарнизонного суда, контрактник получил восемь лет колонии строгого режима.
«Выполняя роль „курьера“, в период с февраля по май 2021 года, совместно с незнакомым человеком, военнослужащий сбыл неопределенному кругу потребителей наркотические средства на территории Челябинской области. За их реализацию контрактник получил денежные средства различных сумм», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
В гарнизонном суде отметили, что задержать преступника удалось с помощью подмены наркотического вещества на муляж. Сотрудники УНК ГУ МВД России по региону Челябинской области задержали военнослужащего в ходе личного досмотра.
В суде военный полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Но был осужден и взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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Челябинского военнослужащего по контракту осудили за торговлю наркотиками. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского гарнизонного суда, контрактник получил восемь лет колонии строгого режима. «Выполняя роль „курьера“, в период с февраля по май 2021 года, совместно с незнакомым человеком, военнослужащий сбыл неопределенному кругу потребителей наркотические средства на территории Челябинской области. За их реализацию контрактник получил денежные средства различных сумм», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. В гарнизонном суде отметили, что задержать преступника удалось с помощью подмены наркотического вещества на муляж. Сотрудники УНК ГУ МВД России по региону Челябинской области задержали военнослужащего в ходе личного досмотра. В суде военный полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Но был осужден и взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.