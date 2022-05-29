29 мая 2022

Челябинского контрактника осудили за торговлю наркотиками

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выполнение работ на радиорелейной станции в военном городке №32. Екатеринбург, камуфляж, нашивка, российская армия, военнослужащий, военная форма
Военнослужащий в роли «курьера» разносил наркотики по различным локациям Фото:

Челябинского военнослужащего по контракту осудили за торговлю наркотиками. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского гарнизонного суда, контрактник получил восемь лет колонии строгого режима.

«Выполняя роль „курьера“, в период с февраля по май 2021 года, совместно с незнакомым человеком, военнослужащий сбыл неопределенному кругу потребителей наркотические средства на территории Челябинской области. За их реализацию контрактник получил денежные средства различных сумм», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

В гарнизонном суде отметили, что задержать преступника удалось с помощью подмены наркотического вещества на муляж. Сотрудники УНК ГУ МВД России по региону Челябинской области задержали военнослужащего в ходе личного досмотра.

В суде военный полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Но был осужден и взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Челябинск, который смог», будьте в курсе всех важных событий
Подписаться
Челябинского военнослужащего по контракту осудили за торговлю наркотиками. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского гарнизонного суда, контрактник получил восемь лет колонии строгого режима. «Выполняя роль „курьера“, в период с февраля по май 2021 года, совместно с незнакомым человеком, военнослужащий сбыл неопределенному кругу потребителей наркотические средства на территории Челябинской области. За их реализацию контрактник получил денежные средства различных сумм», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. В гарнизонном суде отметили, что задержать преступника удалось с помощью подмены наркотического вещества на муляж. Сотрудники УНК ГУ МВД России по региону Челябинской области задержали военнослужащего в ходе личного досмотра. В суде военный полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Но был осужден и взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...