Челябинского контрактника осудили за торговлю наркотиками

Военнослужащий в роли «курьера» разносил наркотики по различным локациям Фото: Анна Майорова © URA.RU

Челябинского военнослужащего по контракту осудили за торговлю наркотиками. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского гарнизонного суда, контрактник получил восемь лет колонии строгого режима.

«Выполняя роль „курьера“, в период с февраля по май 2021 года, совместно с незнакомым человеком, военнослужащий сбыл неопределенному кругу потребителей наркотические средства на территории Челябинской области. За их реализацию контрактник получил денежные средства различных сумм», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

В гарнизонном суде отметили, что задержать преступника удалось с помощью подмены наркотического вещества на муляж. Сотрудники УНК ГУ МВД России по региону Челябинской области задержали военнослужащего в ходе личного досмотра.

В суде военный полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Но был осужден и взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.