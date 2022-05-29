29 мая 2022

Студенты из Донбасса приедут в Челябинск и споют в караоке

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Съемки музыкального шоу
Челябинск собирается поставить рекорд единовременного пения в караоке (фото из архива) Фото:

В Челябинск на Первый национальный финал «Российской студенческой весны» для учащихся колледжей приедут студенты с Донбасса. Об этом 30 мая заявил на пресс-конференции председатель российского союза молодежи Павел Красноруцкий, передает корреспондент URA.RU.

«Церемония открытия фестиваля состоится в Челябинске 3 июня и его участниками станут более двух тысяч студентов среднего профессионального образования из 60 регионов страны. Для нас очень важно, чтобы на фестивале присутствовали представители ДНР и ЛНР, чтобы учащиеся с Донбасса принимали участие в образовательных, культурных и творческих проектах», — заявил Красноруцкий в ходе пресс-конференции ТАСС.

Открытие фестиваля состоится в Ледовой арене. Программа фестиваля включает в себя конкурсную программу по девяти направлениям и деловую программу для руководителей образовательных организаций.

«В центре города в саду имени Пушкина будет оборудован фестивальный городок. Это станет точкой притяжения для творчества и обучения. Собираемся поставить рекорд единовременного пения в караоке. Несколько тысяч человек споют в караоке популярные песни под управлением ансамбля», — отметил заместитель губернатора области Вадим Евдокимов.

Церемония закрытия фестиваля и гала-концерт пройдут 7 июня. Лучшие участники станут артистами II Гастрольного тура победителей Российской студенческой весны и отправятся в трехнедельное путешествие по пяти регионам страны.

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В Челябинск на Первый национальный финал «Российской студенческой весны» для учащихся колледжей приедут студенты с Донбасса. Об этом 30 мая заявил на пресс-конференции председатель российского союза молодежи Павел Красноруцкий, передает корреспондент URA.RU. «Церемония открытия фестиваля состоится в Челябинске 3 июня и его участниками станут более двух тысяч студентов среднего профессионального образования из 60 регионов страны. Для нас очень важно, чтобы на фестивале присутствовали представители ДНР и ЛНР, чтобы учащиеся с Донбасса принимали участие в образовательных, культурных и творческих проектах», — заявил Красноруцкий в ходе пресс-конференции ТАСС. Открытие фестиваля состоится в Ледовой арене. Программа фестиваля включает в себя конкурсную программу по девяти направлениям и деловую программу для руководителей образовательных организаций. «В центре города в саду имени Пушкина будет оборудован фестивальный городок. Это станет точкой притяжения для творчества и обучения. Собираемся поставить рекорд единовременного пения в караоке. Несколько тысяч человек споют в караоке популярные песни под управлением ансамбля», — отметил заместитель губернатора области Вадим Евдокимов. Церемония закрытия фестиваля и гала-концерт пройдут 7 июня. Лучшие участники станут артистами II Гастрольного тура победителей Российской студенческой весны и отправятся в трехнедельное путешествие по пяти регионам страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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