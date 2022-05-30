Южная аэрационная станция обрабатывает около 80% стоков Екатеринбурга Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Для учеников школы №165 Екатеринбурга провели экскурсию по Южной аэрационной станции, через которую проходит больше половины стоков всего города. Подросткам показали всю цепочку обработки стоков и рассказали об устройстве сооружений, передает корреспондент URA.RU.

«Это главные очистные сооружения Екатеринбурга, на которых обрабатывается около 80% стоков всего города. На станции сейчас проходит модернизация. В 2020—2021 годах было вложено порядка 350 млн рублей, реконструировали вторичные отстойники и аэротенки. В 2022 году планируется продолжить модернизацию — оставшиеся вторичные отстойники будут модернизироваться», — рассказал представитель МУП «Водоканал», управляющего станцией.

Специалисты показали школьникам, как стоки проходят механическую и биологическую стадии очистки и обеззараживание хлором. Все присутствовавшие ученики ходят на дополнительные занятия по экологии.

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU