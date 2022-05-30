В США назвали приемлемый вариант завершения конфликта на Украине

31 мая 2022 в 07:51 Размер текста - 17 +

В США назвали логичное окончание конфликта на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Логичным вариантом урегулирования ситуации на Украине могли бы стать переговоры. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли. «Я полагаю, развязка [ситуации] посредством переговоров была бы логичным выбором. Обе стороны должны прийти к этому выводу самостоятельно», — заявил Милли в интервью телеканалу Fox News, передает ТАСС. Также другими альтернативами может быть решительная победа одной из сторон или патовая ситуация, отметил он. Милли не исключил эскалации обстановки на Украине. По его словам, США принимают меры, чтобы не допустить этого, для чего Америка проводит переговоры с военными РФ и Украины. В мае Милли разговаривал с главой Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым, а глава Пентагона Ллойд Остин — с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, заявил Милли. Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации, заявлял президент РФ Владимир Путин. США и другие страны помогают Украине отправкой денег и оружия. Соединенные Штаты одобрили поставку 40 млрд долларов на Украину, сообщает «Национальная служба новостей». В Кремле заявляли, что отправка вооружения на Украину угрожает безопасности континента. Представители РФ и Украины неоднократно проводили переговоры, но пока не пришли к урегулированию конфликта.

Логичным вариантом урегулирования ситуации на Украине могли бы стать переговоры. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли. «Я полагаю, развязка [ситуации] посредством переговоров была бы логичным выбором. Обе стороны должны прийти к этому выводу самостоятельно», — заявил Милли в интервью телеканалу Fox News, передает ТАСС. Также другими альтернативами может быть решительная победа одной из сторон или патовая ситуация, отметил он. Милли не исключил эскалации обстановки на Украине. По его словам, США принимают меры, чтобы не допустить этого, для чего Америка проводит переговоры с военными РФ и Украины. В мае Милли разговаривал с главой Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым, а глава Пентагона Ллойд Остин — с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, заявил Милли. Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации, заявлял президент РФ Владимир Путин. США и другие страны помогают Украине отправкой денег и оружия. Соединенные Штаты одобрили поставку 40 млрд долларов на Украину, сообщает «Национальная служба новостей». В Кремле заявляли, что отправка вооружения на Украину угрожает безопасности континента. Представители РФ и Украины неоднократно проводили переговоры, но пока не пришли к урегулированию конфликта.