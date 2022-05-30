Свердловские санврачи назвали места, где чаще всего кусают клещи

Санврачи назвали места в Свердловской области, где больше всего случаев укусов клещей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Свердловчан за последние месяцы чаще всего кусали на востоке региона. Как сообщили специалисты управления Роспотребнадзора по региону, к концу весны клещи покусали 15 тысяч человек.

На 30 мая на территории Свердловской области зарегистрировано 15265 пострадавших от клещей. Наибольшее количество пострадавших наблюдается в Байкаловском районе, Слободо-Туринском, Ирбитском, Тавдинском, Каменске-Уральском, Староуткинске, Талицком, Пышминском.

В Екатеринбурге к концу весны зарегистрировано 5,3 тысячи пострадавших. С диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 38 человек, 16 из которых — дети.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбург спецрейсом завезли пять миллионов голландских клещей-энтомофагов. Уточняется, что энтомофаги — помощники в борьбе с вредителями, уничтожающими урожай. Предыдущая аналогичная поставка в регион состоялась в середине мая.