30 мая 2022

Свердловские санврачи назвали места, где чаще всего кусают клещи

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Открытие памятника Белоусову Челябинск, осторожно клещи
Санврачи назвали места в Свердловской области, где больше всего случаев укусов клещей Фото:

Свердловчан за последние месяцы чаще всего кусали на востоке региона. Как сообщили специалисты управления Роспотребнадзора по региону, к концу весны клещи покусали 15 тысяч человек.

На 30 мая на территории Свердловской области зарегистрировано 15265 пострадавших от клещей. Наибольшее количество пострадавших наблюдается в Байкаловском районе, Слободо-Туринском, Ирбитском, Тавдинском, Каменске-Уральском, Староуткинске, Талицком, Пышминском.

В Екатеринбурге к концу весны зарегистрировано 5,3 тысячи пострадавших. С диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 38 человек, 16 из которых — дети.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбург спецрейсом завезли пять миллионов голландских клещей-энтомофагов. Уточняется, что энтомофаги — помощники в борьбе с вредителями, уничтожающими урожай. Предыдущая аналогичная поставка в регион состоялась в середине мая.

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Свердловчан за последние месяцы чаще всего кусали на востоке региона. Как сообщили специалисты управления Роспотребнадзора по региону, к концу весны клещи покусали 15 тысяч человек. На 30 мая на территории Свердловской области зарегистрировано 15265 пострадавших от клещей. Наибольшее количество пострадавших наблюдается в Байкаловском районе, Слободо-Туринском, Ирбитском, Тавдинском, Каменске-Уральском, Староуткинске, Талицком, Пышминском. В Екатеринбурге к концу весны зарегистрировано 5,3 тысячи пострадавших. С диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 38 человек, 16 из которых — дети. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбург спецрейсом завезли пять миллионов голландских клещей-энтомофагов. Уточняется, что энтомофаги — помощники в борьбе с вредителями, уничтожающими урожай. Предыдущая аналогичная поставка в регион состоялась в середине мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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