Жителя Нижневартовска из-за ревности забили насмерть чашкой

Предполагаемым орудием стала керамическая чашка Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Жителя Нижневартовска подозревают в убийстве знакомого с использованием керамической чашки. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по ХМАО.

«Подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с ранее знакомым жителем города, произошедшей на почве ревности в квартире одного из домов по улице Дружбы Народов города Нижневартовска, нанес тому множественные удары ногами и руками, а также керамической чашкой в область головы и других частей тела», — сказано в сообщении ведомства.

От полученных травм потерпевший скончался на месте. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Сорокалетний мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего). Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее URA.RU рассказывало, что пьяный житель ХМАО до смерти забил свою 88-летнюю мать. Он с силой толкнул пожилую женщину, повалив на пол, после чего нанес не менее 20 ударов руками в область головы и верхней части туловища.