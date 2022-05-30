Курганцы простились с десантником, погибшим на Украине

Старший сержант Анатолий Бузмаков погиб 21 мая в ходе спецоперации на Украине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Белозерском районе Курганской области простились со старшим сержантом Анатолием Бузмаковым. Военный погиб 21 мая в ходе спецоперации на территории Украины. Об этом сообщает белозерская районная газета «Боевое слово» в соцсети «ВКонтакте». В курганском военкомате URA.RU информацию подтвердили.

«21 мая старший сержант Анатолий Бузмаков героически погиб при выполнении служебных обязанностей в ходе военной специальной операции на территории Украины, спасая своих товарищей, защищая мирных жителей Донбасса, защищая нашу Родину! Выражаем глубокие соболезнования семье, родным и близким Анатолия. Вечная память и слава герою!», — написано в сообщении. У солдата остались жена и дочь.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля и, по словам представителей правительства РФ, является вынужденной. Президент России Владимир Путин на концерте-митинге в честь воссоединения Крыма и Севастополя с Россией отметил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида».

У погибшего на Украине Анатолия Бузмакова остались жена и дочь Фото: Белозерская районная газета «Боевое слово»