ПФР отсудил у пермяка незаслуженную пенсию

С Пермяка взыскали 59,6 тыс. рублей переплаченной пенсии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Управления ПФР по Свердловскому району Перми отсудил у местного жителя излишне выплаченную сумму пенсии. Пермяк начал получать пособие после того, как поступил в учебное учреждение. Позже он был отчислен и продолжал получать выплаты, сообщается в решении Свердловского районного суда Перми.

«Суд решил: Взыскать с Бачева Н. В. в пользу Государственного учреждения — Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Свердловском районе г. Перми суму излишне выплаченной 59 629 рублей», — говорится в решении на сайте суда. Также с пермяка постановили взыскать 1,9 рублей госпошлины.

В обосновании истец указал, что гражданину была назначена пенсия по случаю потери кормильца, после того как 18-летний ответчик поступил в учебное заведение. Через некоторое время гражданин был отчислен, но в фонд об этом не сообщил и продолжал получать пособие. ПФР направил молодому человеку извещение о необходимости возмещения суммы переплаченной пенсии, но пермяк требование проигнорировал.