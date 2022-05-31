СМИ: в свердловский СК прибыли ревизоры из Москвы

По словам источника, ревизия связана с ненадлежащей работой свердловских сотрудников СК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудников СУ Следственного комитета России по Свердловской области проверят высокопоставленные ревизоры из центрального аппарата ведомства. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«Комиссия из следователей центрального аппарата СКР проводит проверку в следственном управлении СКР по Свердловской области», — передает газета «Коммерсант-Урал» со ссылкой на инсайдера. Он уточнил, что проверка проходит из-за сообщения, поступившего в ведомство. В нем говорится, что некоторые сотрудники ненадлежащим образом исполняют свои обязанности.

URA.RU обратилось к представителю свердловского управления ведомства. Он ответил, что не располагает информацией. От пресс-службы центрального аппарата ответа на момент публикации не поступало.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин критиковал работу свердловских следователей. Он проводил видеосовещание, на котором указывал на недостатки работы сотрудников.