СМИ: в свердловский СК прибыли ревизоры из Москвы

Сотрудников СУ Следственного комитета России по Свердловской области проверят высокопоставленные ревизоры из центрального аппарата ведомства. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
«Комиссия из следователей центрального аппарата СКР проводит проверку в следственном управлении СКР по Свердловской области», — передает газета «Коммерсант-Урал» со ссылкой на инсайдера. Он уточнил, что проверка проходит из-за сообщения, поступившего в ведомство. В нем говорится, что некоторые сотрудники ненадлежащим образом исполняют свои обязанности.
URA.RU обратилось к представителю свердловского управления ведомства. Он ответил, что не располагает информацией. От пресс-службы центрального аппарата ответа на момент публикации не поступало.
Ранее глава СК России Александр Бастрыкин критиковал работу свердловских следователей. Он проводил видеосовещание, на котором указывал на недостатки работы сотрудников.
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Сотрудников СУ Следственного комитета России по Свердловской области проверят высокопоставленные ревизоры из центрального аппарата ведомства. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «Комиссия из следователей центрального аппарата СКР проводит проверку в следственном управлении СКР по Свердловской области», — передает газета «Коммерсант-Урал» со ссылкой на инсайдера. Он уточнил, что проверка проходит из-за сообщения, поступившего в ведомство. В нем говорится, что некоторые сотрудники ненадлежащим образом исполняют свои обязанности. URA.RU обратилось к представителю свердловского управления ведомства. Он ответил, что не располагает информацией. От пресс-службы центрального аппарата ответа на момент публикации не поступало. Ранее глава СК России Александр Бастрыкин критиковал работу свердловских следователей. Он проводил видеосовещание, на котором указывал на недостатки работы сотрудников.