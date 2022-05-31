Экс-имиджмейкер Ельцина раскрыл причину ухода Юмашева из Кремля. «Краха „семьи“ Ельцина не будет»

01 июня 2022 в 02:44 Размер текста - 17 +

Игорь Минтусов заявил, что Юмашев ушел с поста советника РФ, чтобы обезопасить себя Фото: Владимир Андреев © URA.RU Политтехнолог, экс-имиджмейкер Бориса Ельцина Игорь Минтусов рассказал корреспонденту URA.RU причину ухода с поста советника президента РФ Валентина Юмашева. Минтусов считает большим преувеличением, что отставка может привести к краху «Семьи» Ельцина. «Юмашев перестал быть советником Путина, на мой взгляд, из-за того, что не хочет, чтобы его ассоциировали с российской властью в связи со специальной военной операцией на Украине. Он просто решил обезопасить себя от санкций», — рассказал политтехнолог. Он считает, что «хоронить» этот политический клан пока преждевременно. Спецоперация РФ по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирных граждан и нанесение ударов по военной инфраструктуре ВСУ. Западные страны в ответ ввели жесткие санкции в отношении РФ. Объясняя цель санкций, лидеры западных стран говорили, что они должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной и гуманитарной сфере. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Политтехнолог, экс-имиджмейкер Бориса Ельцина Игорь Минтусов рассказал корреспонденту URA.RU причину ухода с поста советника президента РФ Валентина Юмашева. Минтусов считает большим преувеличением, что отставка может привести к краху «Семьи» Ельцина. «Юмашев перестал быть советником Путина, на мой взгляд, из-за того, что не хочет, чтобы его ассоциировали с российской властью в связи со специальной военной операцией на Украине. Он просто решил обезопасить себя от санкций», — рассказал политтехнолог. Он считает, что «хоронить» этот политический клан пока преждевременно. Спецоперация РФ по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирных граждан и нанесение ударов по военной инфраструктуре ВСУ. Западные страны в ответ ввели жесткие санкции в отношении РФ. Объясняя цель санкций, лидеры западных стран говорили, что они должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной и гуманитарной сфере.