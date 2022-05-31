31 мая 2022

Жители Челябинской области стали богаче

© Служба новостей «URA.RU»
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Доходы граждан за 1 квартал 2022 года выросли на 12% Фото:

Жители Челябинской области стали богаче. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального министерства экономики, денежные доходы граждан за 1 квартал 2022 года выросли на 12%.

«Жители Челябинской области за первый квартал получили 285,2 млрд рублей. Это на 12% больше аналогичного периода прошлого года», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

В структуре доходов жителей увеличились доходы от собственности — на 17,4%, доходы от предпринимательской деятельности — на 13,5%, социальные выплаты — на 5,9%. Среднедушевые денежные доходы в области составили 27 тыс 811 руб., а реальные располагаемые денежные доходы населения — 103,3% к уровню 1 квартала 2021 года.

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Жители Челябинской области стали богаче. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального министерства экономики, денежные доходы граждан за 1 квартал 2022 года выросли на 12%. «Жители Челябинской области за первый квартал получили 285,2 млрд рублей. Это на 12% больше аналогичного периода прошлого года», — сообщили URA.RU в пресс-службе. В структуре доходов жителей увеличились доходы от собственности — на 17,4%, доходы от предпринимательской деятельности — на 13,5%, социальные выплаты — на 5,9%. Среднедушевые денежные доходы в области составили 27 тыс 811 руб., а реальные располагаемые денежные доходы населения — 103,3% к уровню 1 квартала 2021 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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