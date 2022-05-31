Доходы граждан за 1 квартал 2022 года выросли на 12% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинской области стали богаче. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального министерства экономики, денежные доходы граждан за 1 квартал 2022 года выросли на 12%.

«Жители Челябинской области за первый квартал получили 285,2 млрд рублей. Это на 12% больше аналогичного периода прошлого года», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

В структуре доходов жителей увеличились доходы от собственности — на 17,4%, доходы от предпринимательской деятельности — на 13,5%, социальные выплаты — на 5,9%. Среднедушевые денежные доходы в области составили 27 тыс 811 руб., а реальные располагаемые денежные доходы населения — 103,3% к уровню 1 квартала 2021 года.