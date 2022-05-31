Работодатели раскрыли самые высокие зарплаты для детей в Перми

01 июня 2022 в 10:19 Размер текста - 17 +

Рабочий день подростка в возрасте до 14 лет не должен превышать 4 часов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми работодатели готовы платить подросткам за работу 25 тысяч рублей в месяц. Такую зарплату, к примеру, предлагают начинающим специалистам в телекомпании. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе HeadHunter. Всего за май по всей России для подростков с 14 лет предлагается около 800 вакансий, отмечает онлайн-платформа рекрутинга. «В Пермском крае также есть вакансии для подростков. Например, на лето можно трудоустроиться начинающим специалистом в телеком-компанию. Предлагаемая зарплата составляет 25 тысяч рублей. Зарплата оператора колл-центра (удаленно) начинается от 22 тысяч рублей. Также в регионе открыты вакансии для промоутеров с еженедельной выплатой заработной платы», — выяснили в hh. При этом эксперты по трудовому праву напоминают о нюансах трудового законодательства при приеме на работу несовершеннолетних. Так, трудовой день подростка в возрасте от 14 до 15 лет не может превышать четыре часа в день. Также юным работникам положена сокращенная рабочая неделя: до 16 лет — не более 24 часов в неделю; с 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю. Работа должна представлять собой легкий труд и не мешать учебе несовершеннолетних. Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П» , будьте в курсе всех важных событий.

В Перми работодатели готовы платить подросткам за работу 25 тысяч рублей в месяц. Такую зарплату, к примеру, предлагают начинающим специалистам в телекомпании. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе HeadHunter. Всего за май по всей России для подростков с 14 лет предлагается около 800 вакансий, отмечает онлайн-платформа рекрутинга. «В Пермском крае также есть вакансии для подростков. Например, на лето можно трудоустроиться начинающим специалистом в телеком-компанию. Предлагаемая зарплата составляет 25 тысяч рублей. Зарплата оператора колл-центра (удаленно) начинается от 22 тысяч рублей. Также в регионе открыты вакансии для промоутеров с еженедельной выплатой заработной платы», — выяснили в hh. При этом эксперты по трудовому праву напоминают о нюансах трудового законодательства при приеме на работу несовершеннолетних. Так, трудовой день подростка в возрасте от 14 до 15 лет не может превышать четыре часа в день. Также юным работникам положена сокращенная рабочая неделя: до 16 лет — не более 24 часов в неделю; с 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю. Работа должна представлять собой легкий труд и не мешать учебе несовершеннолетних.