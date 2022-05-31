Жителям затопленных домов в ХМАО выплатят компенсации

В зону подтопления попало 7 домов и 30 участков Фото: Александр Злобин © URA.RU

Жителям ХМАО, чьи дома в Саранпауле (село в Березовском районе) пострадали от подтопления, выплатят компенсации. Об этом URA.RU сообщил глава поселения Саранпауль Илья Сметанин.

«С нашей стороны эта сумма минимальна, а со стороны соцзащиты уровень выплат может достичь ста тысяч рублей. Что касается поселка, то он сильно не пострадал, но восстановительные работы все же проводить придется», — рассказал Сметанин.

На сегодняшний день уровень воды почти на метр выше нормы, введен режим ЧС. В зону подтопления попало семь домов и 30 земельных участков. «Вода идет уже на убыль, но еще уровень высок. Снижение за сутки где-то на 30 сантиметров. По прогнозу, где-то 3-4 дня и вода должна уйти», — добавил глава Саранпауля.

Рядом с зоной подтопления сотрудники окружного МЧС развернули пункт временного размещения пострадавших. Но пока за помощью туда ни одного человека не обратилось. «Из семи домов, которые попали в зону подтопления, никто за помощью пока не обращался. Размещаются они у родственников. Ведется постоянный контроль и мониторинг обстановки с помощью беспилотников», — сообщили URA.RU в МЧС России по ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало, что больше пяти тысяч жителей ХМАО рискуют быть затопленными. В зону подтопления могут попасть 47 населенных пунктов.