В Тюменской области подешевело газомоторное топливо

Стоимость топлива стала меньше на 26% Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

Цены на газомоторное топливо в Тюменской области сильно упали. Об этом журналистам сообщили в управлении Федеральной антимонопольной службы региона. Стоимость стала ниже на 26%.

«Контроль цен проводился на протяжении пяти месяцев этого года. Снижение стоимости составило 26%. Цена литра на заправках областной столицы не превышает 22 рублей», — передает издание «РБК Тюмень», ссылаясь на данные ФАС.

В прошлом году литр газомоторного топлива стоил 26 рублей, в августе цена стала резко расти и достигла 33 рублей за литр на АЗС. В ФАС журналистам объяснили причины роста цен. «Существенный прирост цен на данный вид топлива был вызван рядом объективных причин: биржевые котировки на сниженные углеводородные газы резко пошли вверх, что привело к существенному повышению цен в розничном сегменте», — добавили в управлении. Цены стали снижаться к началу 2022 года и упала до 29 рублей.

В Федеральной антимонопольной службе отметили, что участникам рынка запрещено необоснованно поднимать цены. Там также подчеркнули, что снижение цен на топливо продолжиться.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области подешевели бензин и дизель. Производителей снизили цены по всей стране.