В Челябинске на неделю закроют парковку в центре города

Парковка будет закрыта на время студенческого фестиваля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске со 2 по 8 июня, на время проведения фестиваля «Российская студенческая весна», будет закрыта парковка в центре города на Театральной площади. Об этом сообщает комитет дорожного хозяйства мэрии.

«Со 2 по 8 июня в рамках проведения XXX Всероссийского фестиваля „Российская студенческая весна“ будет полностью закрыто парковочное пространство на Театральной площади. Просим автовладельцев убрать транспорт с данной парковки и не препятствовать проведению мероприятия», — говорится в официальном telegram-канале комитета.

Церемония открытия фестиваля состоится в Челябинске 3 июня. Участниками мероприятия станут более двух тысяч студентов среднего профессионального образования из 60 регионов страны. В это время городском парке им. А.С. Пушкина можно будет посетить лекции от известных персон, прийти на мастер-класс по вокалу, танцам и сценической пластике, поучаствовать в Уральской мозгобойне, увидеть Летний кубок КВН.

На первый национальный финал «Российской студенческой весны» для учащихся колледжей приедут студенты с Донбасса. Мероприятие предполагает конкурсную программу по девяти направлениям, а также деловую программу для руководителей образовательных организаций.