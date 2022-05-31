В Пермском крае простятся с погибшим на Украине командиром танка

В селе Кулики Пермского края в последний путь проводят командира танка Алексея Назаренкова. Власти Очерского городского округа на своей странице во «ВКонтакте» сообщили, что военнослужащий погиб в ходе спецоперации.
«27 мая во время спецоперации на Украине трагически погиб старший сержант, командир танка Назаренков Алексей Евгеньевич. Прощание с воином России состоится 2 июня в 12:30 в доме культуры села Кулики по адресу: ул. Центральная, 12», — сказано в размещенном сообщении.
Отмечается, что погибший военнослужащий родился и вырос в многодетной семье. В 2006 году он был призван на срочную службу, затем проходил службу по контракту. Назаренков неоднократно бывал в горячих точках.
Специальная военная операция, которую российские войска проводят на Украине, началась 24 февраля. Ее главными целями являются денацификация и демилитаризация этой страны, заявлял президент РФ Владимир Путин.
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В селе Кулики Пермского края в последний путь проводят командира танка Алексея Назаренкова. Власти Очерского городского округа на своей странице во «ВКонтакте» сообщили, что военнослужащий погиб в ходе спецоперации. «27 мая во время спецоперации на Украине трагически погиб старший сержант, командир танка Назаренков Алексей Евгеньевич. Прощание с воином России состоится 2 июня в 12:30 в доме культуры села Кулики по адресу: ул. Центральная, 12», — сказано в размещенном сообщении. Отмечается, что погибший военнослужащий родился и вырос в многодетной семье. В 2006 году он был призван на срочную службу, затем проходил службу по контракту. Назаренков неоднократно бывал в горячих точках. Специальная военная операция, которую российские войска проводят на Украине, началась 24 февраля. Ее главными целями являются денацификация и демилитаризация этой страны, заявлял президент РФ Владимир Путин.