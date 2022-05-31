В Пермском крае простятся с погибшим на Украине командиром танка

Церемония прощания пройдет на родине погибшего военнослужащего, в селе Кулики Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В селе Кулики Пермского края в последний путь проводят командира танка Алексея Назаренкова. Власти Очерского городского округа на своей странице во «ВКонтакте» сообщили, что военнослужащий погиб в ходе спецоперации.

«27 мая во время спецоперации на Украине трагически погиб старший сержант, командир танка Назаренков Алексей Евгеньевич. Прощание с воином России состоится 2 июня в 12:30 в доме культуры села Кулики по адресу: ул. Центральная, 12», — сказано в размещенном сообщении.

Отмечается, что погибший военнослужащий родился и вырос в многодетной семье. В 2006 году он был призван на срочную службу, затем проходил службу по контракту. Назаренков неоднократно бывал в горячих точках.

Специальная военная операция, которую российские войска проводят на Украине, началась 24 февраля. Ее главными целями являются денацификация и демилитаризация этой страны, заявлял президент РФ Владимир Путин.