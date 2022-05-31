31 мая 2022

Махонин назвал новые сроки открытия важного объекта

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобильная пробка на восточном обходе. Пермь, пробка автомобильная, мост чусовской в перми, мост строительство
Подрядчику поставлена задача открыть мост уже в этом году Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о большом прогрессе строительства моста через реку Чусовую из Перми. У сооружения уже готовы все 14 опор, осталась стыковка двух пролетов. Подрядчику поставлена задача завершить работы и открыть мост уже в этом году, сообщается в Telegram-канале главы региона.

«Перед подрядчиком поставлена задача — открыть новый мост для движения уже в этом году», — сообщается в Telegram-канале губернатора. Также успешно идет работа на других объектах: развязке на ул. Цимлянской, Восточном обходе и путепроводах в районе ул. Корсуньской и поселка Пальники.

Ранее мост планировали открыть к первому кварталу 2021 года, однако подрядчик сорвал сроки: на конец октября 2020 года объект был готов только на 16%. Компания объяснила большое отставание от графика сменой собственника генподрядчика. До этого губернатор края заявлял, что договор с концессионером может быть расторгнут.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о большом прогрессе строительства моста через реку Чусовую из Перми. У сооружения уже готовы все 14 опор, осталась стыковка двух пролетов. Подрядчику поставлена задача завершить работы и открыть мост уже в этом году, сообщается в Telegram-канале главы региона. «Перед подрядчиком поставлена задача — открыть новый мост для движения уже в этом году», — сообщается в Telegram-канале губернатора. Также успешно идет работа на других объектах: развязке на ул. Цимлянской, Восточном обходе и путепроводах в районе ул. Корсуньской и поселка Пальники. Ранее мост планировали открыть к первому кварталу 2021 года, однако подрядчик сорвал сроки: на конец октября 2020 года объект был готов только на 16%. Компания объяснила большое отставание от графика сменой собственника генподрядчика. До этого губернатор края заявлял, что договор с концессионером может быть расторгнут.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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