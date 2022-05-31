Махонин назвал новые сроки открытия важного объекта

Подрядчику поставлена задача открыть мост уже в этом году Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о большом прогрессе строительства моста через реку Чусовую из Перми. У сооружения уже готовы все 14 опор, осталась стыковка двух пролетов. Подрядчику поставлена задача завершить работы и открыть мост уже в этом году, сообщается в Telegram-канале главы региона.

«Перед подрядчиком поставлена задача — открыть новый мост для движения уже в этом году», — сообщается в Telegram-канале губернатора. Также успешно идет работа на других объектах: развязке на ул. Цимлянской, Восточном обходе и путепроводах в районе ул. Корсуньской и поселка Пальники.

Ранее мост планировали открыть к первому кварталу 2021 года, однако подрядчик сорвал сроки: на конец октября 2020 года объект был готов только на 16%. Компания объяснила большое отставание от графика сменой собственника генподрядчика. До этого губернатор края заявлял, что договор с концессионером может быть расторгнут.