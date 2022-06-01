Артемию Лебедеву пригрозили расправой за критику Новосибирска

01 июня 2022 в 18:36 Размер текста - 17 +

Артемий Лебедев подал заявление в полицию Фото: Антон Белицкий/ТАСС Известный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев сообщил, что начал получать угрозы в свой адрес после того, как раскритиковал в одном из видео Новосибирск. Блогер уже написал заявление в полицию. Об этом он сообщил в ролике для своего youtube-канала. По словам дизайнера, вскоре после стрима, в котором он раскритиковал Новосибирск ему позвонил мужчина, представившийся местным жителем. Во время разговора неизвестный пообещал постоять за свой город и убить Лебедева за его негативные высказывания. «Передайте Артемию Лебедеву, что Новосибирск может впрячься за свой город. И лично я, если с ним увижусь, ему будет плохо за наш город Новосибирск», — сказал блогеру мужчина. Лебедев уточнил, что имеет право на любые высказывания и не обеспокоен тем, что думают и говорят ему недовольные жители. Так же он добавил, что не собирается отказываться от своих слов о Новосибирске. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Известный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев сообщил, что начал получать угрозы в свой адрес после того, как раскритиковал в одном из видео Новосибирск. Блогер уже написал заявление в полицию. Об этом он сообщил в ролике для своего youtube-канала. По словам дизайнера, вскоре после стрима, в котором он раскритиковал Новосибирск ему позвонил мужчина, представившийся местным жителем. Во время разговора неизвестный пообещал постоять за свой город и убить Лебедева за его негативные высказывания. «Передайте Артемию Лебедеву, что Новосибирск может впрячься за свой город. И лично я, если с ним увижусь, ему будет плохо за наш город Новосибирск», — сказал блогеру мужчина. Лебедев уточнил, что имеет право на любые высказывания и не обеспокоен тем, что думают и говорят ему недовольные жители. Так же он добавил, что не собирается отказываться от своих слов о Новосибирске.