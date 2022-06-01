В Екатеринбурге коммунальные работники нашли человеческие останки

Коммунальные работники нашли человеческие останки, пока меняли трубы (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Екатеринбурге в районе ЖБИ коммунальные работники при замене труб нашли скелет человека. Останки обнаружили на улице Бетонщиков, возле дома №5.

«Там проводили замену коммунальных труб. Он [муж] говорил, что еще осенью как-то не очень приятно пахло [в этом месте]. А сейчас, когда начали менять трубы, увидели скелет человека. Сейчас на место приехали сотрудники полиции», — рассказала E1 женщина по имени Екатерина, муж которой занимался ремонтом труб.

В пресс-службе следственного комитета по Свердловской области URA.RU заявили, что в настоящее время проводится проверка, осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. «Для установления пола, возраста, давности и точной причины смерти человека, останки которого обнаружены, будет проведено соответствующее экспертное исследование. По итогам проверочных мероприятий следователем СКР будет принято процессуальное решение», — заявили в ведомстве.

В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу рассказали, что сообщение от коммунальных рабочих об обнаружении останков человека поступило днем 1 июня в отдел полиции №2. «Представители управляющей компании пояснили, что наткнулись на скелетированный труп при демонтаже коммуникаций. По предварительной оценке судмедэксперта, вероятная давность смерти составляет не менее 3 лет. Видимых телесных повреждений у погибшего не выявлено», — уточнили в СК.

Ранее человеческие останки находили во время коммунальных работ на территории Ново-Тихвинского женского монастыря в Екатеринбурге. Тогда монахини собрали останки в пакет и сказали, что сами перезахоронят их.

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