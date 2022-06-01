Депутата думы ХМАО исключили из партии

02 июня 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Депутата думы ХМАО Халида Таги-заде (справа) исключили из КПРФ Фото: Александр Григоренко © URA.RU Депутата думы ХМАО от КПРФ Халида Таги-заде исключили из партии. Об этом URA.RU сообщил источник в рядах югорских коммунистов. «Таги-заде исключили из партии. Он перестал быть первым секретарем Мегионского отделения КПРФ. Говорят, что это произошло на фоне его конфликта с лидером югорских коммунистов Алексеем Савинцевым. Теперь возникает вопрос о будущем Таги-заде в окружном парламенте. Он прошел в думу ХМАО по партийным спискам, а если теперь исключен, то как может продолжить свою деятельность в качестве народного избранника?» — задается вопросом инсайдер. В распоряжении URA.RU оказалась копия протокола заседания регионального отделения КПРФ, где принималось решение об исключении Таги-заде из партии. В мотивировочной части указано, что это произошло за «грубые и неоднократные нарушения принципов партийного товарищества и действий, которые уже нанесли, но могут повлечь еще больший ущерб репутации партии в городе Мегион и в ХМАО-Югре в целом». Сам Таги-заде отказался от комментариев. Лидер югорских коммунистов Алексей Савинцев в разговоре с URA.RU заявил, что это внутреннее дело партии, и бросил трубку, сославшись, что находится у кассы магазина. Ранее URA.RU сообщало, что в думу ХМАО прошло четыре депутата от КПРФ. Все они получили места в окружном парламенте по партийным спискам. Подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» , будьте в курсе всех важных событий.

Депутата думы ХМАО от КПРФ Халида Таги-заде исключили из партии. Об этом URA.RU сообщил источник в рядах югорских коммунистов. «Таги-заде исключили из партии. Он перестал быть первым секретарем Мегионского отделения КПРФ. Говорят, что это произошло на фоне его конфликта с лидером югорских коммунистов Алексеем Савинцевым. Теперь возникает вопрос о будущем Таги-заде в окружном парламенте. Он прошел в думу ХМАО по партийным спискам, а если теперь исключен, то как может продолжить свою деятельность в качестве народного избранника?» — задается вопросом инсайдер. В распоряжении URA.RU оказалась копия протокола заседания регионального отделения КПРФ, где принималось решение об исключении Таги-заде из партии. В мотивировочной части указано, что это произошло за «грубые и неоднократные нарушения принципов партийного товарищества и действий, которые уже нанесли, но могут повлечь еще больший ущерб репутации партии в городе Мегион и в ХМАО-Югре в целом». Сам Таги-заде отказался от комментариев. Лидер югорских коммунистов Алексей Савинцев в разговоре с URA.RU заявил, что это внутреннее дело партии, и бросил трубку, сославшись, что находится у кассы магазина. Ранее URA.RU сообщало, что в думу ХМАО прошло четыре депутата от КПРФ. Все они получили места в окружном парламенте по партийным спискам.