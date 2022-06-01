Организаторы бажовской премии оправдались за Пелевина в программе

В интернациональном Союзе писателя объяснили, почему возникло недопонимание с писателем Александром Пелевиным Фото: Размик Закарян © URA.RU

Организаторы премии «Новый сказ» имени Бажова рассказали, что к писателю Александру Пелевину попал [черновой] проект программы мероприятия. Именно этим объяснили факт, почему писатель не в курсе о своем участии в премии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе интернационального Союза писателей.

«Мы планировали его [Александра Пелевина] пригласить на мероприятие. Но отказались от этого уже давно по личным соображениям. И к нему, видимо, попал [черновой] проект программы мероприятия», — рассказали организаторы. Окончательная программа со списком участников премии «Новый сказ» еще формируется.

Александр Пелевин — современный российский писатель, автор романа «Покров — 17». Недавно он сообщил в соцсетях, что к нему попал список участников фестиваля «Новый сказ». Пелевин был удивлен, когда увидел там себя. «По поводу этого фестиваля со мной никто не связывался», — сказал писатель.

Евразийскую литературную премию «Новый Сказ» имени Бажова учредил в 2019 году интернациональный Союз писателей. С 17 января до 20 мая на сайте организации собирали заявки участников, конкурс планируется провести в 13 номинациях.