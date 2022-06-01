Французы уличили США в подлых планах на Украину

02 июня 2022 в 06:56 Размер текста - 17 +

Читатели Le Figaro раскритиковали поставки американских ракетных систем Украине Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Читатели ежедневной французской газеты Le Figaro отреагировали на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который заявил, что «США целенаправленно и старательно подливают масла в огонь» в ответ на их анонс о доставке на Украину новой партии американского оружия, включая HIMARS. Представители Белого дома заверили, что поставляемые Киеву вооружения не будут поражать цели за пределами Украины. Свои мысли на эту тему французы выразили в комментариях под статьей. Один из читателей статьи Mitsu hirato написал: «„США намерены вести войну до последнего украинца“. Так это же очевидно, разве нет? Я все это предчувствовал, начиная с 24 февраля». «Неужели непонятно, что без воли на то американцев (они-то далеко!) наши европейские бэбики из ЕС не отправили бы на Украину даже древнюю камнеметательную машину. […] Американцы давно хотели этой дистанционной войны с участием Европы», — написала Maria Gentile. Еще один читатель написал: «Напомните мне, когда США последний раз выиграли войну? Они только что получили по морде от афганцев… Вам могут напомнить еще и катастрофическую эвакуацию из Вьетнама и большой „спасайся кто может“ в аэропорту Кабула». Ранее лидер Джо Байден отказался отправлять на Украину ракетные системы HIMARS. Причина в том, что они могут поражать цель на далеком расстоянии и способны нанести удар по территории России. Однако по сообщению Госсекретаря США Энтони Блинкена, Украина заверила Штаты в том, что не будет применять РСЗО против целей на территории РФ. При этом ВСУ регулярно обстреливает приграничные российские территории — Курскую и Белгородскую области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Читатели ежедневной французской газеты Le Figaro отреагировали на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который заявил, что «США целенаправленно и старательно подливают масла в огонь» в ответ на их анонс о доставке на Украину новой партии американского оружия, включая HIMARS. Представители Белого дома заверили, что поставляемые Киеву вооружения не будут поражать цели за пределами Украины. Свои мысли на эту тему французы выразили в комментариях под статьей. Один из читателей статьи Mitsu hirato написал: «„США намерены вести войну до последнего украинца“. Так это же очевидно, разве нет? Я все это предчувствовал, начиная с 24 февраля». «Неужели непонятно, что без воли на то американцев (они-то далеко!) наши европейские бэбики из ЕС не отправили бы на Украину даже древнюю камнеметательную машину. […] Американцы давно хотели этой дистанционной войны с участием Европы», — написала Maria Gentile. Еще один читатель написал: «Напомните мне, когда США последний раз выиграли войну? Они только что получили по морде от афганцев… Вам могут напомнить еще и катастрофическую эвакуацию из Вьетнама и большой „спасайся кто может“ в аэропорту Кабула». Ранее лидер Джо Байден отказался отправлять на Украину ракетные системы HIMARS. Причина в том, что они могут поражать цель на далеком расстоянии и способны нанести удар по территории России. Однако по сообщению Госсекретаря США Энтони Блинкена, Украина заверила Штаты в том, что не будет применять РСЗО против целей на территории РФ. При этом ВСУ регулярно обстреливает приграничные российские территории — Курскую и Белгородскую области.