01 июня 2022

МЧС сообщило о смерти 12 пермяков в водоемах края

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Наталья Котова в день открытия пляжного сезона, проверила работу спасателей на водоемах. Челябинск , мчс, море, озеро, спасатель, водоем, вода
В этом году было спасено 5 человек, в том числе 2 ребенка Фото:

В Пермском крае участились случаи гибели людей на воде. С начала 2022 года в регионе утонуло 12 человек, хотя купальный сезон еще не начался, сообщили URA.RU в пресс-службе краевом министерстве территориальной безопасности.

«Отмечаем увеличение числа случаев гибели людей на воде в Прикамье. По оперативным данным, с начала года на водоемах Прикамья утонуло 12 человек, в том числе один ребенок», — рассказали в пресс-службе. Спасено в этом году было 5 человек, в том числе 2 ребенка.

В ведомстве рассказали о мужчине 1956 года рождения, тело которого было найдено в реке Тулве в Осинском районе. Тело передали сотрудникам полиции для проведения судмедэкспертизы. В министерстве напомнили правила безопасности нахождения на воде: не находиться в лодке без спасательного жилета, не выходить в воду в темное время суток и в состоянии алкогольного опьянения, не плавать в неизвестных местах, не оставлять детей без присмотра у водоемов.

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В Пермском крае участились случаи гибели людей на воде. С начала 2022 года в регионе утонуло 12 человек, хотя купальный сезон еще не начался, сообщили URA.RU в пресс-службе краевом министерстве территориальной безопасности. «Отмечаем увеличение числа случаев гибели людей на воде в Прикамье. По оперативным данным, с начала года на водоемах Прикамья утонуло 12 человек, в том числе один ребенок», — рассказали в пресс-службе. Спасено в этом году было 5 человек, в том числе 2 ребенка. В ведомстве рассказали о мужчине 1956 года рождения, тело которого было найдено в реке Тулве в Осинском районе. Тело передали сотрудникам полиции для проведения судмедэкспертизы. В министерстве напомнили правила безопасности нахождения на воде: не находиться в лодке без спасательного жилета, не выходить в воду в темное время суток и в состоянии алкогольного опьянения, не плавать в неизвестных местах, не оставлять детей без присмотра у водоемов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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