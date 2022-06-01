МЧС сообщило о смерти 12 пермяков в водоемах края

В этом году было спасено 5 человек, в том числе 2 ребенка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае участились случаи гибели людей на воде. С начала 2022 года в регионе утонуло 12 человек, хотя купальный сезон еще не начался, сообщили URA.RU в пресс-службе краевом министерстве территориальной безопасности.

«Отмечаем увеличение числа случаев гибели людей на воде в Прикамье. По оперативным данным, с начала года на водоемах Прикамья утонуло 12 человек, в том числе один ребенок», — рассказали в пресс-службе. Спасено в этом году было 5 человек, в том числе 2 ребенка.

В ведомстве рассказали о мужчине 1956 года рождения, тело которого было найдено в реке Тулве в Осинском районе. Тело передали сотрудникам полиции для проведения судмедэкспертизы. В министерстве напомнили правила безопасности нахождения на воде: не находиться в лодке без спасательного жилета, не выходить в воду в темное время суток и в состоянии алкогольного опьянения, не плавать в неизвестных местах, не оставлять детей без присмотра у водоемов.