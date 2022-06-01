В ЯНАО предложили ввести дополнительные выплаты многодетным

Депутаты «Единой России» рассматривают возможность введения выплаты семьям с 10 детьми Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Матерям в ЯНАО, которые родили десятого ребенка, могут ввести выплату. Об этом сообщается на сайте регионального отделения партии «Единой России».

«„Семьи Арктики“ предлагают ввести на Ямале выплату для мам, родивших десятого ребенка. Инициатива прозвучала на встрече регионального координатора партпроекта „Единой России“ „Крепкая Семья“ Анастасии Казанцевой с многодетными родителями Салехарда», — говорится в сообщении ведомства.

Также депутаты пересмотрят сроки предоставления документов о доходах, которые нужны для признания семей малоимущими. С таким предложением к ним обратилась многодетная мать из Салехарда. «У меня 9 детей, нахожусь в декретном отпуске. Муж попал под сокращение и последние полгода по состоянию здоровья не работает. Получить статус малоимущих мы не можем. При расчетах дохода берут год, но в реальности картина не соответствует действительности», — рассказала женщина. Анастасия Казанцева добавила, что вопросы взяли в работу.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Ямала Дмитрий Артюхов предложил повысить материнский капитал многодетным семьям. Он заявил о том, что можно прировнять выплату на третьего ребенка к маткапиталу на первого, тем самым повысив ее с 450 до 525 тысяч рублей.