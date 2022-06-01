Заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев прибыл в ХМАО с двухдневным визитом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев прибыл в Югру с двухдневным визитом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

«У замгенпрокурора РФ в Югре насыщенная программа визита. Сначала у него рабочая встреча по текущей ситуации в регионе и межведомственному взаимодействию, на которой будут присутствовать и. о. губернатора ХМАО Алексей Шипилов, главный федеральный инспектор Александр Постников, бизнес-омбудсмен ХМАО Ирина Каск, начальник службы ФСБ ХМАО Андрей Тулин, начальник УМВД ХМАО Дамир Сатретдинов, председатель окружного суда Павел Шкилев. Затем планируется оперативное совещание, где будут обсуждаться обращения граждан и вопросы повышения эффективности организации прокурорской деятельности. Кроме того, будет организован личный прием граждан», — прокомментировали визит в пресс-службе Генпрокуратуры.

3 июня Зайцев проведет в Сургуте, где у него также запланирован ряд совещаний. Среди них встреча с представителями нефтегазового комплекса, затем заседание рабочей группы по противодействию нарушений в сфере ТЭК. Кроме того, замгенпрокурора планируется встретиться с эвакуированными жителями ДНР и ЛНР.

Ранее заместитель Генерального прокурора РФ прилетал в Югру в марте для участия в совещании, посвященном теме национальной безопасности в УрФО. Мероприятие проходило под председательством секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева.