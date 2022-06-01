В Тюмени проведут матч в честь погибшего хоккеиста. Он умер, спасая детей из пожара

02 июня 2022 в 13:06 Размер текста - 17 +

Ремир Хайдаров погиб 25 июня 2012 года Фото: Илья Московец © URA.RU В Тюмени 25 июня пройдет матч в память игрока тюменского хоккейного клуба «Рубин» Ремира Хайдарова, погибшего 10 лет назад во время пожара. Спортсмен спасал своего сына и его друга. Информация о матче опубликована на официальном сайте ХК «Рубин». «Матч памяти Ремира Хайдарова пройдет 25 июня во Дворце спорта в Тюмени. В 2012 году Ремир Хайдаров погиб, спасая из пожара своего сына и его товарища», — говорится в сообщении. Погибший выступал в ХК «Рубин» под 42-м номером. Болельщики тюменского клуба на каждой 42-й минуте домашних матчей команды начинают аплодировать, отдавая дань памяти игроку. Кроме этого, каждое лето одноклубники Хайдарова проводят летние встречи и матчи памяти. Подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» , будьте в курсе всех важных событий.

В Тюмени 25 июня пройдет матч в память игрока тюменского хоккейного клуба «Рубин» Ремира Хайдарова, погибшего 10 лет назад во время пожара. Спортсмен спасал своего сына и его друга. Информация о матче опубликована на официальном сайте ХК «Рубин». «Матч памяти Ремира Хайдарова пройдет 25 июня во Дворце спорта в Тюмени. В 2012 году Ремир Хайдаров погиб, спасая из пожара своего сына и его товарища», — говорится в сообщении. Погибший выступал в ХК «Рубин» под 42-м номером. Болельщики тюменского клуба на каждой 42-й минуте домашних матчей команды начинают аплодировать, отдавая дань памяти игроку. Кроме этого, каждое лето одноклубники Хайдарова проводят летние встречи и матчи памяти.