Пермь будет учиться у Тюмени хорошей жизни

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Интервью с Алексеем Дёмкиным. Пермь, демкин алексей
Пермские власти, со своей стороны, научат Тюмень бороться с киосками Фото:

Пермь и Тюмень договорились о сотрудничестве. Соответствующее соглашение подписали 2 июня глава Перми Алексей Демкин и глава Тюмени Руслан Кухарук. Об это в своем telegram-канале сообщает мэр краевой столицы. Пермь намерена перенять у Тюмени опыт в сфере благоустройства.

«Большая делегация из Перми в составе представителей администрации города и депутатов городской думы сегодня находится в Тюмени. С главой Тюмени Русланом Кухаруком подписали соглашение о сотрудничестве между нашими городами», — отмечает Алексей Демкин.

Он подчеркивает, что Тюмень много раз получала звание «Самого благоустроенного города России». И пермяки хотят перенять у нее опыт в этой сфере городского хозяйства. Со своей стороны, Пермь готова поделиться своими практиками, связанными с наведением порядка на рынке нестационарной торговли и диалогом с общественными организациями.

Алексей Демкин уверен, что оба города заметят результаты сотрудничества «в ближайшее время». По его словам, в нынешней ситуации российские города должны помогать друг другу, в том числе бороться с «кризисными явлениями в экономике». Ранее Пермь договорилась о сотрудничестве с Екатеринбургом. Демкин обещает продолжить межмуниципальное сотрудничество и наладить диалог с другими крупными городами в РФ.

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Пермь и Тюмень договорились о сотрудничестве. Соответствующее соглашение подписали 2 июня глава Перми Алексей Демкин и глава Тюмени Руслан Кухарук. Об это в своем telegram-канале сообщает мэр краевой столицы. Пермь намерена перенять у Тюмени опыт в сфере благоустройства. «Большая делегация из Перми в составе представителей администрации города и депутатов городской думы сегодня находится в Тюмени. С главой Тюмени Русланом Кухаруком подписали соглашение о сотрудничестве между нашими городами», — отмечает Алексей Демкин. Он подчеркивает, что Тюмень много раз получала звание «Самого благоустроенного города России». И пермяки хотят перенять у нее опыт в этой сфере городского хозяйства. Со своей стороны, Пермь готова поделиться своими практиками, связанными с наведением порядка на рынке нестационарной торговли и диалогом с общественными организациями. Алексей Демкин уверен, что оба города заметят результаты сотрудничества «в ближайшее время». По его словам, в нынешней ситуации российские города должны помогать друг другу, в том числе бороться с «кризисными явлениями в экономике». Ранее Пермь договорилась о сотрудничестве с Екатеринбургом. Демкин обещает продолжить межмуниципальное сотрудничество и наладить диалог с другими крупными городами в РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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