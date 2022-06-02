Пермь будет учиться у Тюмени хорошей жизни

02 июня 2022 в 12:50 Размер текста - 17 +

Пермские власти, со своей стороны, научат Тюмень бороться с киосками Фото: Анна Майорова © URA.RU Пермь и Тюмень договорились о сотрудничестве. Соответствующее соглашение подписали 2 июня глава Перми Алексей Демкин и глава Тюмени Руслан Кухарук. Об это в своем telegram-канале сообщает мэр краевой столицы. Пермь намерена перенять у Тюмени опыт в сфере благоустройства. «Большая делегация из Перми в составе представителей администрации города и депутатов городской думы сегодня находится в Тюмени. С главой Тюмени Русланом Кухаруком подписали соглашение о сотрудничестве между нашими городами», — отмечает Алексей Демкин. Он подчеркивает, что Тюмень много раз получала звание «Самого благоустроенного города России». И пермяки хотят перенять у нее опыт в этой сфере городского хозяйства. Со своей стороны, Пермь готова поделиться своими практиками, связанными с наведением порядка на рынке нестационарной торговли и диалогом с общественными организациями. Алексей Демкин уверен, что оба города заметят результаты сотрудничества «в ближайшее время». По его словам, в нынешней ситуации российские города должны помогать друг другу, в том числе бороться с «кризисными явлениями в экономике». Ранее Пермь договорилась о сотрудничестве с Екатеринбургом. Демкин обещает продолжить межмуниципальное сотрудничество и наладить диалог с другими крупными городами в РФ. Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П» , будьте в курсе всех важных событий.

Пермь и Тюмень договорились о сотрудничестве. Соответствующее соглашение подписали 2 июня глава Перми Алексей Демкин и глава Тюмени Руслан Кухарук. Об это в своем telegram-канале сообщает мэр краевой столицы. Пермь намерена перенять у Тюмени опыт в сфере благоустройства. «Большая делегация из Перми в составе представителей администрации города и депутатов городской думы сегодня находится в Тюмени. С главой Тюмени Русланом Кухаруком подписали соглашение о сотрудничестве между нашими городами», — отмечает Алексей Демкин. Он подчеркивает, что Тюмень много раз получала звание «Самого благоустроенного города России». И пермяки хотят перенять у нее опыт в этой сфере городского хозяйства. Со своей стороны, Пермь готова поделиться своими практиками, связанными с наведением порядка на рынке нестационарной торговли и диалогом с общественными организациями. Алексей Демкин уверен, что оба города заметят результаты сотрудничества «в ближайшее время». По его словам, в нынешней ситуации российские города должны помогать друг другу, в том числе бороться с «кризисными явлениями в экономике». Ранее Пермь договорилась о сотрудничестве с Екатеринбургом. Демкин обещает продолжить межмуниципальное сотрудничество и наладить диалог с другими крупными городами в РФ.