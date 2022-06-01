01 июня 2022

Экс-сотрудника челябинской дочки Роскосмоса обвинили в подкупе

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Прокуратура Челябинской области и следственный комитет. Челябинск, следственный комитет
Расследованием уголовного дела занимается Следственный комитет Фото:

В Миассе (Челябинская область) возбуждено уголовное дело в отношении теперь уже бывшего экономиста государственного ракетного центра имени Макеева, подозреваемого в получении подкупа от представителей бизнеса. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«39-летний сотрудник, отвечающий за заключение договоров, получил более 170 тыс. рублей от директора научно-производственного предприятия из Челябинска. Уголовное дело возбуждено по ч. 200.5 УК РФ („Получение подкупа работником контрактной службы в крупном размере“). Мужчине предъявлено обвинение, с предприятия он уволен, находится под подпиской о невыезде», — рассказал источник.

Уголовное дело возбуждено в следственном отделе по городу Миассу СУ СКР области. Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД по Челябинской области. В пресс-службе СУ СКР по региону информацию прокомментируют позднее.

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В Миассе (Челябинская область) возбуждено уголовное дело в отношении теперь уже бывшего экономиста государственного ракетного центра имени Макеева, подозреваемого в получении подкупа от представителей бизнеса. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «39-летний сотрудник, отвечающий за заключение договоров, получил более 170 тыс. рублей от директора научно-производственного предприятия из Челябинска. Уголовное дело возбуждено по ч. 200.5 УК РФ („Получение подкупа работником контрактной службы в крупном размере“). Мужчине предъявлено обвинение, с предприятия он уволен, находится под подпиской о невыезде», — рассказал источник. Уголовное дело возбуждено в следственном отделе по городу Миассу СУ СКР области. Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД по Челябинской области. В пресс-службе СУ СКР по региону информацию прокомментируют позднее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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