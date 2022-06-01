Экс-сотрудника челябинской дочки Роскосмоса обвинили в подкупе

02 июня 2022 в 13:03 Размер текста - 17 +

Расследованием уголовного дела занимается Следственный комитет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Миассе (Челябинская область) возбуждено уголовное дело в отношении теперь уже бывшего экономиста государственного ракетного центра имени Макеева, подозреваемого в получении подкупа от представителей бизнеса. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «39-летний сотрудник, отвечающий за заключение договоров, получил более 170 тыс. рублей от директора научно-производственного предприятия из Челябинска. Уголовное дело возбуждено по ч. 200.5 УК РФ („Получение подкупа работником контрактной службы в крупном размере“). Мужчине предъявлено обвинение, с предприятия он уволен, находится под подпиской о невыезде», — рассказал источник. Уголовное дело возбуждено в следственном отделе по городу Миассу СУ СКР области. Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД по Челябинской области. В пресс-службе СУ СКР по региону информацию прокомментируют позднее. Подписывайтесь на телеграм-канал «Челябинск, который смог» , будьте в курсе всех важных событий.

В Миассе (Челябинская область) возбуждено уголовное дело в отношении теперь уже бывшего экономиста государственного ракетного центра имени Макеева, подозреваемого в получении подкупа от представителей бизнеса. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «39-летний сотрудник, отвечающий за заключение договоров, получил более 170 тыс. рублей от директора научно-производственного предприятия из Челябинска. Уголовное дело возбуждено по ч. 200.5 УК РФ („Получение подкупа работником контрактной службы в крупном размере“). Мужчине предъявлено обвинение, с предприятия он уволен, находится под подпиской о невыезде», — рассказал источник. Уголовное дело возбуждено в следственном отделе по городу Миассу СУ СКР области. Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД по Челябинской области. В пресс-службе СУ СКР по региону информацию прокомментируют позднее.