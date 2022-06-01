В Челябинской области выросли объемы розничной торговли

02 июня 2022 в 14:44 Размер текста - 17 +

В Челябинской области розничный оборот составил 240 млрд рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Челябинской области, по данным Росстата, оборот розничной торговли с начала года вырос на 4, 5% и достиг 240 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба минэкономразвития региона. «Оборот розничной торговли в Челябинской области за четыре месяца текущего года превысил 240 млрд рублей. Это больше на 4,5% аналогичного показателя в ценах прошлого года», — говорится в сообщении пресс-службы. В целом по Уральскому федеральному округу объемы розничной торговли с начала года, по сравнению с таким же периодом 2021 года, снизились на 0,3%, по России — на 0,1%. Что касается объема платных услуг населению, то в Челябинской области этот показатель вырос на 3,2%, тогда как по УрФО рост составил 7,3%, по РФ — 9,1%. Подписывайтесь на телеграм-канал «Челябинск, который смог» , будьте в курсе всех важных событий.

В Челябинской области, по данным Росстата, оборот розничной торговли с начала года вырос на 4, 5% и достиг 240 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба минэкономразвития региона. «Оборот розничной торговли в Челябинской области за четыре месяца текущего года превысил 240 млрд рублей. Это больше на 4,5% аналогичного показателя в ценах прошлого года», — говорится в сообщении пресс-службы. В целом по Уральскому федеральному округу объемы розничной торговли с начала года, по сравнению с таким же периодом 2021 года, снизились на 0,3%, по России — на 0,1%. Что касается объема платных услуг населению, то в Челябинской области этот показатель вырос на 3,2%, тогда как по УрФО рост составил 7,3%, по РФ — 9,1%.