01 июня 2022

В Челябинской области выросли объемы розничной торговли

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинской области розничный оборот составил 240 млрд рублей Фото:

В Челябинской области, по данным Росстата, оборот розничной торговли с начала года вырос на 4, 5% и достиг 240 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба минэкономразвития региона.

«Оборот розничной торговли в Челябинской области за четыре месяца текущего года превысил 240 млрд рублей. Это больше на 4,5% аналогичного показателя в ценах прошлого года», — говорится в сообщении пресс-службы.

В целом по Уральскому федеральному округу объемы розничной торговли с начала года, по сравнению с таким же периодом 2021 года, снизились на 0,3%, по России — на 0,1%. Что касается объема платных услуг населению, то в Челябинской области этот показатель вырос на 3,2%, тогда как по УрФО рост составил 7,3%, по РФ — 9,1%.

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В Челябинской области, по данным Росстата, оборот розничной торговли с начала года вырос на 4, 5% и достиг 240 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба минэкономразвития региона. «Оборот розничной торговли в Челябинской области за четыре месяца текущего года превысил 240 млрд рублей. Это больше на 4,5% аналогичного показателя в ценах прошлого года», — говорится в сообщении пресс-службы. В целом по Уральскому федеральному округу объемы розничной торговли с начала года, по сравнению с таким же периодом 2021 года, снизились на 0,3%, по России — на 0,1%. Что касается объема платных услуг населению, то в Челябинской области этот показатель вырос на 3,2%, тогда как по УрФО рост составил 7,3%, по РФ — 9,1%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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