Саткинцы украсят город арт-объектами с фестивалей Фото: Кондрат Александров © URA.RU

Власти Сатки (Челябинская область) установят на улицах каменные матрешки скульптора из Швейцарии. Как стало известно URA.RU, сейчас в городе готовят площадки для монтажа конструкций.

«Улицы украсят произведения, созданные саткинцами и представителями мира искусства. Выбрали арт-объекты, которые были выполнены в рамках городских фестивалей с 2018 года», — рассказала URA.RU заместитель директора Фонда содействия развитию Сатки Елена Субботина.

Объекты установят в начале июня на гостевом маршруте — улице Пролетарской и прилегающих территориях. Среди фигур — огнеупорные матрешки швейцарского художника Флориана Графа, «Гуляющие камни» итальянца Якопо Мандича, «Сад камней» Дениса Ахмадуллина из Сатки и Егора Ларичева из Москвы.

Начинание поддержали в «Группе «Магнезит», которая предоставила арт-объекты. Сейчас они экспонируются на разных площадках Сатки, и теперь им нашли применение в рамках благоустройства городской среды.

Саткинские матрешки скульптора из Швейцарии со своим прототипом имеют мало общего Фото: онлайн-издание «Магнезитовец»

Арт-объект «Гуляющие камни» итальянского художника Якопо Мандича также украсит улицы Сатки Фото: онлайн-издание «Магнезитовец»