Тюменские леса отдадут под кладбища

02 июня 2022 в 18:08 Размер текста - 17 +

Под захоронения тюменцев нужны новые территории Фото: Денис Моргунов © URA.RU Власти Тюмени планируют отдать земли лесного фонда под расширение кладбищ. Такая информация содержится в пояснительной записке к проекту решения о внесении изменений в Генеральный план города. «Распоряжением администрации Тюмени предусмотрены мероприятия по расширению существующих кладбищ в районе Червишевского тракта, за счет перевода земель лесного фонда в земли особо охраняемых территорий и объектов (южные территории, расположенные за границей населенного пункта). Необходимо внесение изменений в Генеральный план», — говорится в документе, опубликованном на сайте мэрии. Территории перераспределят, чтобы выделить новые места для захоронений, а также подъездных путей к ним. Как отмечают власти, мероприятия проведут с соблюдением санитарного законодательства. Согласно сравнительной таблице к проекту, зону кладбищ расширят на общую площадь в более чем 117 гектар. Перед тем, как внести изменения в Генплан, администрация проводит общественные обсуждения проекта. Они продлятся по 3 июня включительно. С информацией можно ознакомиться на сайте мэрии, в одноименно разделе. Подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» , будьте в курсе всех важных событий.

Власти Тюмени планируют отдать земли лесного фонда под расширение кладбищ. Такая информация содержится в пояснительной записке к проекту решения о внесении изменений в Генеральный план города. «Распоряжением администрации Тюмени предусмотрены мероприятия по расширению существующих кладбищ в районе Червишевского тракта, за счет перевода земель лесного фонда в земли особо охраняемых территорий и объектов (южные территории, расположенные за границей населенного пункта). Необходимо внесение изменений в Генеральный план», — говорится в документе, опубликованном на сайте мэрии. Территории перераспределят, чтобы выделить новые места для захоронений, а также подъездных путей к ним. Как отмечают власти, мероприятия проведут с соблюдением санитарного законодательства. Согласно сравнительной таблице к проекту, зону кладбищ расширят на общую площадь в более чем 117 гектар. Перед тем, как внести изменения в Генплан, администрация проводит общественные обсуждения проекта. Они продлятся по 3 июня включительно. С информацией можно ознакомиться на сайте мэрии, в одноименно разделе.