01 июня 2022

Тюменские леса отдадут под кладбища

© Служба новостей «URA.RU»
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Червишевское кладбище. Тюмень, кладбище
Под захоронения тюменцев нужны новые территории Фото:

Власти Тюмени планируют отдать земли лесного фонда под расширение кладбищ. Такая информация содержится в пояснительной записке к проекту решения о внесении изменений в Генеральный план города.

«Распоряжением администрации Тюмени предусмотрены мероприятия по расширению существующих кладбищ в районе Червишевского тракта, за счет перевода земель лесного фонда в земли особо охраняемых территорий и объектов (южные территории, расположенные за границей населенного пункта). Необходимо внесение изменений в Генеральный план», — говорится в документе, опубликованном на сайте мэрии.

Территории перераспределят, чтобы выделить новые места для захоронений, а также подъездных путей к ним. Как отмечают власти, мероприятия проведут с соблюдением санитарного законодательства.

Согласно сравнительной таблице к проекту, зону кладбищ расширят на общую площадь в более чем 117 гектар. Перед тем, как внести изменения в Генплан, администрация проводит общественные обсуждения проекта. Они продлятся по 3 июня включительно. С информацией можно ознакомиться на сайте мэрии, в одноименно разделе.

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Власти Тюмени планируют отдать земли лесного фонда под расширение кладбищ. Такая информация содержится в пояснительной записке к проекту решения о внесении изменений в Генеральный план города. «Распоряжением администрации Тюмени предусмотрены мероприятия по расширению существующих кладбищ в районе Червишевского тракта, за счет перевода земель лесного фонда в земли особо охраняемых территорий и объектов (южные территории, расположенные за границей населенного пункта). Необходимо внесение изменений в Генеральный план», — говорится в документе, опубликованном на сайте мэрии. Территории перераспределят, чтобы выделить новые места для захоронений, а также подъездных путей к ним. Как отмечают власти, мероприятия проведут с соблюдением санитарного законодательства. Согласно сравнительной таблице к проекту, зону кладбищ расширят на общую площадь в более чем 117 гектар. Перед тем, как внести изменения в Генплан, администрация проводит общественные обсуждения проекта. Они продлятся по 3 июня включительно. С информацией можно ознакомиться на сайте мэрии, в одноименно разделе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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