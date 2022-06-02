Избитый свердловчанин раскрыл детали драки с цыганами. Фото, видео

02 июня 2022 в 20:26 Размер текста - 17 +

У Алексея открытый перелом пальца, он полагает, что врачи не смогут его восстановить Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Житель Березовского (Свердловская область) Алексей, который получил битой по голове и другим частям тела от цыган, рассказал, что перед дракой гастролеры настойчиво просили его отдать бесплатно железо и технику. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «Цыгане очень настойчиво просили продать им железо, либо отдать им бесплатно, просили сотовые телефоны и прочую технику бытовую. Я ответил отказом, закрыл дверь», — рассказывает предысторию конфликта Алексей. Он уточнил, что через некоторое время, он услышал, что собака начала громко лаять, что заставило его выглянуть в окно. Алексей заметил, что эта толпа выносит различные предметы с участка соседа — парализованного пенсионера — и грузит это в «Газель». «Я понимаю, что это нехорошо, при учете, что я знаю, что сосед недавно переболел. Я спросил у соседа, давал ли он согласие на то, чтобы они выносили его имущество», — дополняет молодой человек. В ответ от соседа он услышал «нет», позднее он начал просить цыган покинуть участок и вернуть имущество на место. После того как местные жители разняли драку, гастролеры пытались скрыться на «Газели». Мужчина не успел умыться, как на место происшествия приехала полиция. После произошедшего Алексей планирует усилить охрану участка. Он подчеркнул, что камеры находятся в процессе закупа. Более того, он также, как и его супруга, планирует подать в полицию заявление. Ранее супруга Алексея Юлия рассказала, что мужу нужна операция от профильного хирурга для восстановления пальца руки, однако молодой человек считает, что полную работоспособность кисти ему восстановить не смогут. Драка произошла 2 июня в городе Березовский и попала на видео. После происшествия, полиция брала со всех очевидцев объяснения, по данным местных жителей, пятеро напавших цыган находятся в полиции. За Алексея очень переживала его сестра — о том, что его избили цыгане она узнала, возвращаясь с работы, после чего ударилась в слезы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Житель Березовского (Свердловская область) Алексей, который получил битой по голове и другим частям тела от цыган, рассказал, что перед дракой гастролеры настойчиво просили его отдать бесплатно железо и технику. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «Цыгане очень настойчиво просили продать им железо, либо отдать им бесплатно, просили сотовые телефоны и прочую технику бытовую. Я ответил отказом, закрыл дверь», — рассказывает предысторию конфликта Алексей. Он уточнил, что через некоторое время, он услышал, что собака начала громко лаять, что заставило его выглянуть в окно. Алексей заметил, что эта толпа выносит различные предметы с участка соседа — парализованного пенсионера — и грузит это в «Газель». «Я понимаю, что это нехорошо, при учете, что я знаю, что сосед недавно переболел. Я спросил у соседа, давал ли он согласие на то, чтобы они выносили его имущество», — дополняет молодой человек. В ответ от соседа он услышал «нет», позднее он начал просить цыган покинуть участок и вернуть имущество на место. После того как местные жители разняли драку, гастролеры пытались скрыться на «Газели». Мужчина не успел умыться, как на место происшествия приехала полиция. После произошедшего Алексей планирует усилить охрану участка. Он подчеркнул, что камеры находятся в процессе закупа. Более того, он также, как и его супруга, планирует подать в полицию заявление. Ранее супруга Алексея Юлия рассказала, что мужу нужна операция от профильного хирурга для восстановления пальца руки, однако молодой человек считает, что полную работоспособность кисти ему восстановить не смогут. Драка произошла 2 июня в городе Березовский и попала на видео. После происшествия, полиция брала со всех очевидцев объяснения, по данным местных жителей, пятеро напавших цыган находятся в полиции. За Алексея очень переживала его сестра — о том, что его избили цыгане она узнала, возвращаясь с работы, после чего ударилась в слезы.