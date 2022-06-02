В ХМАО мэрия ответила жителям, которые сами ремонтировали дорогу

Администрация Нижневартовска (ХМАО) ответила жителям улицы Зырянова, которые ремонтировали дорогу своими силами. Документ с ответом имеется в распоряжении редакции URA.RU.
«По информации департамента ЖКХ администрации города Нижневартовска, указанный проезд по улице Зырянова является муниципальным. Обустройство проезда на этом участке улицы жители производили самовольно. До сегодняшнего дня обращений в администрацию от жителей улицы Зырянова по этому вопросу не поступало», — сообщили в администрации. Также в ответе говорится о том, что горожане могут обратиться в «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству Нижневартовска» по местному телефону 63-12-26.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске жители ремонтируют дорогу своими силами. Пост и видео об этом появились в соцсети «ВКонтакте».
Администрация Нижневартовска (ХМАО) ответила жителям улицы Зырянова, которые ремонтировали дорогу своими силами. Документ с ответом имеется в распоряжении редакции URA.RU. «По информации департамента ЖКХ администрации города Нижневартовска, указанный проезд по улице Зырянова является муниципальным. Обустройство проезда на этом участке улицы жители производили самовольно. До сегодняшнего дня обращений в администрацию от жителей улицы Зырянова по этому вопросу не поступало», — сообщили в администрации. Также в ответе говорится о том, что горожане могут обратиться в «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству Нижневартовска» по местному телефону 63-12-26. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске жители ремонтируют дорогу своими силами. Пост и видео об этом появились в соцсети «ВКонтакте».