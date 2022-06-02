02 июня 2022
01 июня 2022

В ХМАО мэрия ответила жителям, которые сами ремонтировали дорогу

© Служба новостей «URA.RU»
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Мэрия ответила, что обращений от жителей по указанной улице не поступало Фото:

Администрация Нижневартовска (ХМАО) ответила жителям улицы Зырянова, которые ремонтировали дорогу своими силами. Документ с ответом имеется в распоряжении редакции URA.RU.

«По информации департамента ЖКХ администрации города Нижневартовска, указанный проезд по улице Зырянова является муниципальным. Обустройство проезда на этом участке улицы жители производили самовольно. До сегодняшнего дня обращений в администрацию от жителей улицы Зырянова по этому вопросу не поступало», — сообщили в администрации. Также в ответе говорится о том, что горожане могут обратиться в «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству Нижневартовска» по местному телефону 63-12-26.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске жители ремонтируют дорогу своими силами. Пост и видео об этом появились в соцсети «ВКонтакте».

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Администрация Нижневартовска (ХМАО) ответила жителям улицы Зырянова, которые ремонтировали дорогу своими силами. Документ с ответом имеется в распоряжении редакции URA.RU. «По информации департамента ЖКХ администрации города Нижневартовска, указанный проезд по улице Зырянова является муниципальным. Обустройство проезда на этом участке улицы жители производили самовольно. До сегодняшнего дня обращений в администрацию от жителей улицы Зырянова по этому вопросу не поступало», — сообщили в администрации. Также в ответе говорится о том, что горожане могут обратиться в «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству Нижневартовска» по местному телефону 63-12-26. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске жители ремонтируют дорогу своими силами. Пост и видео об этом появились в соцсети «ВКонтакте».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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