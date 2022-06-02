Губернатор ЯНАО рассказал о поддержке творческой молодежи

Дмитрий Артюхов отметил, что Ямал — молодой регион Пресс-служба губернатора ЯНАО

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов отметил важность творческого развития детей и молодежи в регионе. Как сообщается на сайте окружного правительства, об этом глава говорил на видеоконференции с ямальцами, которые примут участие в фестивале «Российская студенческая весна».

«Создание условий для творчества — важное направление нашей работы. Ямал — молодой регион, у нас много детей, большие семьи. У ребят должна быть возможность развиваться. Поэтому мы обновляем школы искусств, чтобы дети занимались в современных условиях — от этого многое зависит. Для молодежи мы тоже создаем возможности — это наши арт-резиденции», — сообщил Артюхов.

В числе первых в стране открылась арт-резиденция «Полярис» в Салехарде. В ближайшее время планируется открыть студии в Новом Уренгое, Ноябрьске и Надыме.

Фестиваль «Российская студенческая весна» пройдет с 3 по 8 июня в Челябинске. В мероприятии примут участие почти две тысячи студентов. Ямал будет представлять делегация из 50 человек.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов предложил прировнять выплаты многодетным к маткапиталу на первого ребенка. За предложения по поддержке многодетных семей на заседании президиума Госсовета главу отметили в федеральном рейтинге.