Екатеринбурженка, пытавшаяся убить сына, избежала колонии

Жительницу Екатеринбурга, которая пыталась убить собственного двухлетнего сына, отправили на принудительное лечение. Такое решение принял Чкаловский райсуд, сообщили URA.RU в пресс-службе свердловской прокуратуры.
В начале августа 2021-го девушка выплата с ребенком из окна дома на ул. Авиационной. Оба выжили. Девушку признали виновной по статье ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).
«Согласно заключению комиссии экспертов, девушка страдает хроническим психическим расстройством, в связи с чем она не осознавала фактический характер и общественную опасность своих действий. Суд назначил местной жительнице принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа. Постановление суда не вступило в законную силу», — рассказали в надзорном ведомстве.
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Жительницу Екатеринбурга, которая пыталась убить собственного двухлетнего сына, отправили на принудительное лечение. Такое решение принял Чкаловский райсуд, сообщили URA.RU в пресс-службе свердловской прокуратуры. В начале августа 2021-го девушка выплата с ребенком из окна дома на ул. Авиационной. Оба выжили. Девушку признали виновной по статье ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). «Согласно заключению комиссии экспертов, девушка страдает хроническим психическим расстройством, в связи с чем она не осознавала фактический характер и общественную опасность своих действий. Суд назначил местной жительнице принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа. Постановление суда не вступило в законную силу», — рассказали в надзорном ведомстве.