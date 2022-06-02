02 июня 2022

В Екатеринбурге во дворе дома устроили модный показ. Видео

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Ekaterinburg Fashion Week (день второй). Екатеринбург, модели, fashion, показ, модный показ, мода, неделя моды
Бутик Outfit решил провести показ в элитного дома застройщика «Форум-групп» Фото:

В Екатеринбурге бутик Outfit устроил модный показ во дворе элитного дома Forum City (застройщик «Форум-групп»). Информацию об этом опубликовал магазин в своем telegram-канале.

«Вчера состоялся самый масштабный проект города Екатеринбурга. Показ летней коллекции, пространства стиля Outfit», — говорится в сообщении бутика модных брендов. Организатором мероприятия стало агентство Red Pepper Event, которым руководит Динара Логинова (Кексина), а ведущей — модный блогер Марина Филатова.

Как сообщает telegram-канал «Квартал миллионеров», на дорожке дефилировали не только профессиональные модели, но и постоянные покупатели магазина с селекцией брендов Outfit. «Сама владелица бутика Екатерина Караваева финалила показ, пройдя в одном из образов по дорожке», — говорится в сообщении канала.

Жилой комплекс Forum City расположен в центре города рядом с известным элитным домом «Тихвин». Застройщиком, который реализовал оба проекта, стал холдинг «Форум-групп».

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В Екатеринбурге бутик Outfit устроил модный показ во дворе элитного дома Forum City (застройщик «Форум-групп»). Информацию об этом опубликовал магазин в своем telegram-канале. «Вчера состоялся самый масштабный проект города Екатеринбурга. Показ летней коллекции, пространства стиля Outfit», — говорится в сообщении бутика модных брендов. Организатором мероприятия стало агентство Red Pepper Event, которым руководит Динара Логинова (Кексина), а ведущей — модный блогер Марина Филатова. Как сообщает telegram-канал «Квартал миллионеров», на дорожке дефилировали не только профессиональные модели, но и постоянные покупатели магазина с селекцией брендов Outfit. «Сама владелица бутика Екатерина Караваева финалила показ, пройдя в одном из образов по дорожке», — говорится в сообщении канала. Жилой комплекс Forum City расположен в центре города рядом с известным элитным домом «Тихвин». Застройщиком, который реализовал оба проекта, стал холдинг «Форум-групп».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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