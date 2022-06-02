В Екатеринбурге бутик Outfit устроил модный показ во дворе элитного дома Forum City (застройщик «Форум-групп»). Информацию об этом опубликовал магазин в своем telegram-канале.
«Вчера состоялся самый масштабный проект города Екатеринбурга. Показ летней коллекции, пространства стиля Outfit», — говорится в сообщении бутика модных брендов. Организатором мероприятия стало агентство Red Pepper Event, которым руководит Динара Логинова (Кексина), а ведущей — модный блогер Марина Филатова.
Как сообщает telegram-канал «Квартал миллионеров», на дорожке дефилировали не только профессиональные модели, но и постоянные покупатели магазина с селекцией брендов Outfit. «Сама владелица бутика Екатерина Караваева финалила показ, пройдя в одном из образов по дорожке», — говорится в сообщении канала.
Жилой комплекс Forum City расположен в центре города рядом с известным элитным домом «Тихвин». Застройщиком, который реализовал оба проекта, стал холдинг «Форум-групп».
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В Екатеринбурге бутик Outfit устроил модный показ во дворе элитного дома Forum City (застройщик «Форум-групп»). Информацию об этом опубликовал магазин в своем telegram-канале. «Вчера состоялся самый масштабный проект города Екатеринбурга. Показ летней коллекции, пространства стиля Outfit», — говорится в сообщении бутика модных брендов. Организатором мероприятия стало агентство Red Pepper Event, которым руководит Динара Логинова (Кексина), а ведущей — модный блогер Марина Филатова. Как сообщает telegram-канал «Квартал миллионеров», на дорожке дефилировали не только профессиональные модели, но и постоянные покупатели магазина с селекцией брендов Outfit. «Сама владелица бутика Екатерина Караваева финалила показ, пройдя в одном из образов по дорожке», — говорится в сообщении канала. Жилой комплекс Forum City расположен в центре города рядом с известным элитным домом «Тихвин». Застройщиком, который реализовал оба проекта, стал холдинг «Форум-групп».