В Кремле сообщили об итогах спецоперации спустя 100 дней с начала

03 июня 2022 в 15:14 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков сказал, что обеспечивается возможность возращения к мирной жизни Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За 100 дней с начала спецоперации на Украине удалось освободить некоторые населенные пункты Украины от националистов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Операция имеет своей основной одной из главных целей защита людей в ДНР и ЛНР. В плане обеспечения их защиты принимаются меры. Достигнуты определенные результаты, многие населенные пункты освобождены от пронацистски настроенных вооруженных сил Украины и нацэлементов. Обеспечена возможность приступить к налаживанию мирной жизни. Эта работа будет продолжаться до того момента, когда цели спецоперации будут достигнуты», — заявил Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса. Под контролем российских военных находятся Херсонская область и большая часть Запорожья. Освобождена значительная часть Луганской и Донецкой народных республик. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, спецоперация на Украине пойдет в ускоренном темпе, пишет RT. Об этом он договорился на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, передает «Национальная служба новостей». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

За 100 дней с начала спецоперации на Украине удалось освободить некоторые населенные пункты Украины от националистов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Операция имеет своей основной одной из главных целей защита людей в ДНР и ЛНР. В плане обеспечения их защиты принимаются меры. Достигнуты определенные результаты, многие населенные пункты освобождены от пронацистски настроенных вооруженных сил Украины и нацэлементов. Обеспечена возможность приступить к налаживанию мирной жизни. Эта работа будет продолжаться до того момента, когда цели спецоперации будут достигнуты», — заявил Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса. Под контролем российских военных находятся Херсонская область и большая часть Запорожья. Освобождена значительная часть Луганской и Донецкой народных республик. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, спецоперация на Украине пойдет в ускоренном темпе, пишет RT. Об этом он договорился на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, передает «Национальная служба новостей».