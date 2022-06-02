02 июня 2022

Российский мегаинвестор планирует построить отель в Тобольске

© Служба новостей «URA.RU»
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Чемпионат мира по летнему биатлону. Пресс-конференция и подготовка. Тюмень, спальная, кровати, номер отеля
Тобольск попал в число городов, где будут реализованы проекты АФК «Система» Фото:

Одна из крупнейших инвестиционных компаний России АФК «Система» планирует построить отель в Тобольске. Об этом во время пресс-конференции рассказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

«Мы ведем переговоры с АФК „Система“. Тобольск попал в список городов, в которых будут реализованы проекты АФК „Система“ на территории России. Сейчас определяется очередность реализации этих проектов и объем, связанный с финансированием», — сообщил Пантелеев во время своего выступления.

Он добавил, что в Тобольске продолжается строительство четырехзвездочного отеля «Георгиевская». Также расширяется номерной фонд уже существующих гостиниц города.

Ранее URA.RU писало о том, что Тюменская область потратит на проведение музыкального фестиваля «Лето в Тобольском Кремле» 4,5 млн рублей. Организаторы предполагают, что гостями мероприятия станут 10 тыс. человек, включая туристов из других регионов.

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Одна из крупнейших инвестиционных компаний России АФК «Система» планирует построить отель в Тобольске. Об этом во время пресс-конференции рассказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев. «Мы ведем переговоры с АФК „Система“. Тобольск попал в список городов, в которых будут реализованы проекты АФК „Система“ на территории России. Сейчас определяется очередность реализации этих проектов и объем, связанный с финансированием», — сообщил Пантелеев во время своего выступления. Он добавил, что в Тобольске продолжается строительство четырехзвездочного отеля «Георгиевская». Также расширяется номерной фонд уже существующих гостиниц города. Ранее URA.RU писало о том, что Тюменская область потратит на проведение музыкального фестиваля «Лето в Тобольском Кремле» 4,5 млн рублей. Организаторы предполагают, что гостями мероприятия станут 10 тыс. человек, включая туристов из других регионов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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