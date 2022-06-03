Африка решила помочь России выйти из-под санкций Запада

03 июня 2022 в 16:56 Размер текста - 17 +

Владимир Путин встретился с президентом Сенегала Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Африка и Россия должны работать вместе, чтобы решить проблему с санкциями. Об этом заявил президент Сенегала Маки Салл на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. «Сегодня утром разговаривал с моим коллегой из комиссии Африканского союза, и я ему сказал, что есть две основные проблемы: это кризис и санкции, и нужно работать над разрешением двух этих проблем, чтобы продовольственные товары, в частности зерно и удобрения, были выведены из-под санкций», — заявил Салл, трансляция велась на телеканале «Россия-24». По словам президента Сенегала, антироссийские санкции усугубили ситуацию, потому что страна лишилась доступа к российской пшенице и удобрениям. Это угрожает продовольственной безопасности континента, отметил Салл. Страны Запада ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. В Кремле заявляли, что из-за антироссийских ограничений мир стоит на пороге голода. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, причиной стали санкции и заблокированные порты на Украине, в которых находится зерно. Ранее страны Африки попросили Россию помочь им с удобрениями и продовольствием, цитирует RT посла по особым поручения МИД РФ Олега Озерова. Вывозу зерна с Украины препятствуют мины, сообщает телеканал 360 со ссылкой на главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Африка и Россия должны работать вместе, чтобы решить проблему с санкциями. Об этом заявил президент Сенегала Маки Салл на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. «Сегодня утром разговаривал с моим коллегой из комиссии Африканского союза, и я ему сказал, что есть две основные проблемы: это кризис и санкции, и нужно работать над разрешением двух этих проблем, чтобы продовольственные товары, в частности зерно и удобрения, были выведены из-под санкций», — заявил Салл, трансляция велась на телеканале «Россия-24». По словам президента Сенегала, антироссийские санкции усугубили ситуацию, потому что страна лишилась доступа к российской пшенице и удобрениям. Это угрожает продовольственной безопасности континента, отметил Салл. Страны Запада ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. В Кремле заявляли, что из-за антироссийских ограничений мир стоит на пороге голода. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, причиной стали санкции и заблокированные порты на Украине, в которых находится зерно. Ранее страны Африки попросили Россию помочь им с удобрениями и продовольствием, цитирует RT посла по особым поручения МИД РФ Олега Озерова. Вывозу зерна с Украины препятствуют мины, сообщает телеканал 360 со ссылкой на главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.