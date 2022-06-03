Сбербанк: Запад организовал центр мошенников на Украине

Мошенники из США и других стран организовали в Бердянске сеть колл-центров, у них были данные россиян. Об этом сообщили в Сбербанке.
«Раскрытая в Бердянске сеть колл-центров мошенников располагала данными 20 млн россиян, действовала по согласованию с властями Украины. Деятельность раскрытой в Бердянске сети колл-центров мошенников поддерживалась из Нидерландов, Германии, США и Эстонии», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Сбербанк.
Ранее в Минфине РФ придумали способ борьбы с телефонными мошенниками. В правительство РФ внесли законопроект, который позволит МВД и Банку России обмениваться информацией, что поможет блокировать цепочки счетов с банковскими картами во время операций мошенников.
Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU.
Мошенники из США и других стран организовали в Бердянске сеть колл-центров, у них были данные россиян. Об этом сообщили в Сбербанке. «Раскрытая в Бердянске сеть колл-центров мошенников располагала данными 20 млн россиян, действовала по согласованию с властями Украины. Деятельность раскрытой в Бердянске сети колл-центров мошенников поддерживалась из Нидерландов, Германии, США и Эстонии», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Сбербанк. Ранее в Минфине РФ придумали способ борьбы с телефонными мошенниками. В правительство РФ внесли законопроект, который позволит МВД и Банку России обмениваться информацией, что поможет блокировать цепочки счетов с банковскими картами во время операций мошенников.