Сбербанк: Запад организовал центр мошенников на Украине

03 июня 2022 в 20:12 Размер текста - 17 +

У телефонных мошенников оказались данные россиян Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мошенники из США и других стран организовали в Бердянске сеть колл-центров, у них были данные россиян. Об этом сообщили в Сбербанке. «Раскрытая в Бердянске сеть колл-центров мошенников располагала данными 20 млн россиян, действовала по согласованию с властями Украины. Деятельность раскрытой в Бердянске сети колл-центров мошенников поддерживалась из Нидерландов, Германии, США и Эстонии», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Сбербанк. Ранее в Минфине РФ придумали способ борьбы с телефонными мошенниками. В правительство РФ внесли законопроект, который позволит МВД и Банку России обмениваться информацией, что поможет блокировать цепочки счетов с банковскими картами во время операций мошенников. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Мошенники из США и других стран организовали в Бердянске сеть колл-центров, у них были данные россиян. Об этом сообщили в Сбербанке. «Раскрытая в Бердянске сеть колл-центров мошенников располагала данными 20 млн россиян, действовала по согласованию с властями Украины. Деятельность раскрытой в Бердянске сети колл-центров мошенников поддерживалась из Нидерландов, Германии, США и Эстонии», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Сбербанк. Ранее в Минфине РФ придумали способ борьбы с телефонными мошенниками. В правительство РФ внесли законопроект, который позволит МВД и Банку России обмениваться информацией, что поможет блокировать цепочки счетов с банковскими картами во время операций мошенников.