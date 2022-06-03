Путин привел анализ, доказав невиновность РФ в мировом кризисе

03 июня 2022 в 22:32 Размер текста - 17 +

Владимир Путин считает, что страны перекладывают на РФ ответственность за свои ошибки Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Президент РФ Владимир Путин аргументировал, почему Россия не несет ответственности за мировой кризис. По его словам, проблема с продовольствием была еще до спецоперации России на Украине и была вызвана пандемией коронавируса. «Ситуация с проблемами продовольствия в мире начала складываться еще задолго до специальной военной операции на Украине — во время пандемии. Инфляция в США не связана с действиями России на Украине. Разгон инфляции был связан с непродуманными действиями США по вливанию средств в экономику, а никак не с действиями РФ на Украине», — сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое транслировалось на телеканале «Россия-24». По словам российского лидера, на ситуацию в мире повлияла «недальновидная позиция» стран Европы в энергетической сфере, которые продвигали зеленую повестку в этом вопросе. «Нехорошо, когда даются неквалифицированные рекомендации в сфере энергетики, завышается значение. Начали занижать традиционные виды энергии», — отметил он. Страны Запада совершили множество ошибок и теперь думают, кого обвинить в них, высказался Путин. Ранее президент США Джо Байден обвинил Путина в росте цен на еду и топливо. В другом своем выступлении американский лидер заявил, что президент России виноват в инфляции в Соединенных Штатах и росте стоимости бензина. США отказались от нефти и газа из России, а также ввели другие антироссийские санкции из-за спецоперации РФ на Украине. Президент Молдавии Майя Санду заявила об ухудшении ситуации в стране, росте цен на продукты, топливо и энергоресурсы. По ее словам, их страна одной из наиболее пострадавших из-за конфликта на Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент РФ Владимир Путин аргументировал, почему Россия не несет ответственности за мировой кризис. По его словам, проблема с продовольствием была еще до спецоперации России на Украине и была вызвана пандемией коронавируса. «Ситуация с проблемами продовольствия в мире начала складываться еще задолго до специальной военной операции на Украине — во время пандемии. Инфляция в США не связана с действиями России на Украине. Разгон инфляции был связан с непродуманными действиями США по вливанию средств в экономику, а никак не с действиями РФ на Украине», — сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое транслировалось на телеканале «Россия-24». По словам российского лидера, на ситуацию в мире повлияла «недальновидная позиция» стран Европы в энергетической сфере, которые продвигали зеленую повестку в этом вопросе. «Нехорошо, когда даются неквалифицированные рекомендации в сфере энергетики, завышается значение. Начали занижать традиционные виды энергии», — отметил он. Страны Запада совершили множество ошибок и теперь думают, кого обвинить в них, высказался Путин. Ранее президент США Джо Байден обвинил Путина в росте цен на еду и топливо. В другом своем выступлении американский лидер заявил, что президент России виноват в инфляции в Соединенных Штатах и росте стоимости бензина. США отказались от нефти и газа из России, а также ввели другие антироссийские санкции из-за спецоперации РФ на Украине. Президент Молдавии Майя Санду заявила об ухудшении ситуации в стране, росте цен на продукты, топливо и энергоресурсы. По ее словам, их страна одной из наиболее пострадавших из-за конфликта на Украине.