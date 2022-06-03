Курганский депутат ГД оценил риски голода в западных странах

04 июня 2022 в 02:57 Размер текста - 17 +

Депутат ГД от Курганской области Лисовский сообщил о рисках сокращения продовольствия на Западе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат Государственной Думы от Курганской области Сергей Лисовский спрогнозировал, сможет ли стать критичным для западных стран отказ от российских удобрений в случае их удорожания. Варианты развития событий он обсудил в эфире Национальной службы новостей. «Проблема на мировом рынке уже не такая острая, удобрения все равно продаются, их меньше, но я не верю, что будет голод. Будет снижение урожайности, <…> Те, кто использовал зерновые культуры достаточно неэкономно, теперь будут думать. Но та же Европа, Америка — они все переедали, теперь будут меньше есть, более внимательно относиться к своему рациону, но голодом это не назовешь», — привел размышления депутат. Также Лисовский предложил странам ЕС и США задуматься о помощи бедным и развивающимся странам в условиях роста цен на удобрения. Политик не отрицает, что продовольствие станет дороже во всем мире в случае отказа от российских удобрений или сокращения их присутствия на мировом рынке. Учитывая, что российское правительство до конца года заморозило вывоз минеральных веществ, кризис на рынке удобрений с повышением цена на продовольствие — вполне вероятен. Ранее URA.RU сообщало, что депутат Лисовский рассказал о зависимости молочников от импортных поставщиков. Также он предложил строго ограничить вывоз красной икры с Дальнего востока. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Депутат Государственной Думы от Курганской области Сергей Лисовский спрогнозировал, сможет ли стать критичным для западных стран отказ от российских удобрений в случае их удорожания. Варианты развития событий он обсудил в эфире Национальной службы новостей. «Проблема на мировом рынке уже не такая острая, удобрения все равно продаются, их меньше, но я не верю, что будет голод. Будет снижение урожайности, <…> Те, кто использовал зерновые культуры достаточно неэкономно, теперь будут думать. Но та же Европа, Америка — они все переедали, теперь будут меньше есть, более внимательно относиться к своему рациону, но голодом это не назовешь», — привел размышления депутат. Также Лисовский предложил странам ЕС и США задуматься о помощи бедным и развивающимся странам в условиях роста цен на удобрения. Политик не отрицает, что продовольствие станет дороже во всем мире в случае отказа от российских удобрений или сокращения их присутствия на мировом рынке. Учитывая, что российское правительство до конца года заморозило вывоз минеральных веществ, кризис на рынке удобрений с повышением цена на продовольствие — вполне вероятен. Ранее URA.RU сообщало, что депутат Лисовский рассказал о зависимости молочников от импортных поставщиков. Также он предложил строго ограничить вывоз красной икры с Дальнего востока.