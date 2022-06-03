03 июня 2022

В Херсонской области назвали условия для присоединения к России

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Основная задача вернуть Херсонскую область к мирной жизни Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Проведение референдума в Херсонской области на повестке дня еще не стоит, в настоящее время основная задача— это вернуть регион к мирной жизни. Об этом заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Решаются вопросы выплат пенсий, социальных пособий, запуска экономики региона. О референдуме сегодня не стоит вопрос на повестке дня», — сказал Стремоусов, передает его слова РИА «Новости». Он отметил, что голосование проведут после того, как регион вернется к мирной жизни.

Ранее сообщалось, что в Кремле нет точного понимания о датах проведения референдума по вхождению Херсонской области в состав России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Глава ЛДПР Леонид Слуцкий, заявил, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская область могут войти в состав России одновременно. Вооруженные силы РФ освободили эти территории в ходе спецоперации по демилитаризации Украины.

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Проведение референдума в Херсонской области на повестке дня еще не стоит, в настоящее время основная задача— это вернуть регион к мирной жизни. Об этом заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. «Решаются вопросы выплат пенсий, социальных пособий, запуска экономики региона. О референдуме сегодня не стоит вопрос на повестке дня», — сказал Стремоусов, передает его слова РИА «Новости». Он отметил, что голосование проведут после того, как регион вернется к мирной жизни. Ранее сообщалось, что в Кремле нет точного понимания о датах проведения референдума по вхождению Херсонской области в состав России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Глава ЛДПР Леонид Слуцкий, заявил, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская область могут войти в состав России одновременно. Вооруженные силы РФ освободили эти территории в ходе спецоперации по демилитаризации Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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