В Херсонской области назвали условия для присоединения к России

04 июня 2022 в 06:06 Размер текста - 17 +

Основная задача вернуть Херсонскую область к мирной жизни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Проведение референдума в Херсонской области на повестке дня еще не стоит, в настоящее время основная задача— это вернуть регион к мирной жизни. Об этом заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. «Решаются вопросы выплат пенсий, социальных пособий, запуска экономики региона. О референдуме сегодня не стоит вопрос на повестке дня», — сказал Стремоусов, передает его слова РИА «Новости». Он отметил, что голосование проведут после того, как регион вернется к мирной жизни. Ранее сообщалось, что в Кремле нет точного понимания о датах проведения референдума по вхождению Херсонской области в состав России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Глава ЛДПР Леонид Слуцкий, заявил, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская область могут войти в состав России одновременно. Вооруженные силы РФ освободили эти территории в ходе спецоперации по демилитаризации Украины. Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Проведение референдума в Херсонской области на повестке дня еще не стоит, в настоящее время основная задача— это вернуть регион к мирной жизни. Об этом заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. «Решаются вопросы выплат пенсий, социальных пособий, запуска экономики региона. О референдуме сегодня не стоит вопрос на повестке дня», — сказал Стремоусов, передает его слова РИА «Новости». Он отметил, что голосование проведут после того, как регион вернется к мирной жизни. Ранее сообщалось, что в Кремле нет точного понимания о датах проведения референдума по вхождению Херсонской области в состав России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Глава ЛДПР Леонид Слуцкий, заявил, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская область могут войти в состав России одновременно. Вооруженные силы РФ освободили эти территории в ходе спецоперации по демилитаризации Украины.